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Брак в "Дии": как жениться онлайн — пошаговая инструкция

Брак в "Дии": как жениться онлайн — пошаговая инструкция

Женитьба в "Действии" / Фото: Михаил Федоров / Facebook

В "Дии" можно определиться, что делать с фамилией после свадьбы: оставить свою, взять фамилию партнера или сделать двойную.

Теперь украинцы могут жениться онлайн. Такая возможность появилась в приложении "Дии". Воспользоваться услугой могут все граждане Украины, в частности военнослужащие.

Как это сделать и что для этого нужно – рассказываем дальше.

На самом деле речь идет о браке в несколько кликов. Все, что для этого нужно – доступ Интернета и ожидаемое "да" от партнера или партнерши.

  • Для этого вам нужно зайти в "Дия" в раздел "Сервисы".
  • Далее выбрать "брак онлайн" и пункт "сделать предложение".
  • Система предложит отправить это предложение на удобный для вашей половинки мессенджер.

Важно. Подобное предложение ни к чему не обязывает и не обязательно.

Если вы сделали предложение другим способом, то можно сразу в "Дии" подавать заявление на регистрацию брака.

Как зарегистрировать брак

  • В Дии необходимо открыть раздел "Брак онлайн" и выбрать раздел "Заявление о браке".
  • Кто-то один должен подать заявление и указать в нем партнера.
  • Последний должен подтвердить подачу такого заявления. Когда это произойдет, вам поступит сообщение.
  • Дальше "ознакомиться" и "продолжить".
  • После этого нужно подобрать дату и время церемонии.
  • "Дии" известит, когда ДРАЦС подтвердит эту дату.

Кроме того, в "Дии" можно определиться, что делать с фамилией после свадьбы: оставить свою, взять фамилию партнера или сделать двойную.

После прохождения предварительных этапов вам с партнером нужно подтвердить заявление о регистрации брака, подписать электронной подписью и уплатить админсбор. В день церемонии "Дия" пришлет напоминание о старте видеоконференции.

Церемония онлайн

В день свадьбы нужно просто зайти в "Дия" и по ссылке присоединиться к онлайн-церемонии.

Там вас уже будет ждать работник цифрового ДРАЦСа. Сама церемония продлится до 30 минут.

После завершения цифровое свидетельство о регистрации брака в течение суток автоматически подтянется в "Дии".

Также можно заказать физический документ – доставкой Укрпочты или забрать в отделении.

Кто не может жениться в "Дии"

У "Дии" есть определенные требования относительно того, чтобы зарегистрировать брак.

Среди них:

  • Совершеннолетие;
  • наличие верифицированного налогового номера;
  • Наличие ID карты или загранпаспорта в Действии;
  • На момент подачи заявления нужно быть холостым. А если были разведены, то об этом должны быть даны в реестре ДРАЦС.

Напомним, в приложении "Дии" теперь доступны новые цифровые документы: свидетельства о рождении, браке, расторжении брака и смене имени.

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