Шлюб у "Дії": як одружитися онлайн - покрокова інструкція

У "Дії" можна визначитися, що робити з прізвищем після весілля: залишити своє, взяти прізвище партнера чи зробити подвійне.

Тепер українці можуть одружиться онлайн. Така можливість з’явилася у застосунку "Дія". Скористатися послугою можуть усі громадяни України, зокрема, військовослужбовці.

Як це зробити і що для цього потрібно - розповідаємо далі.

Насправді, йдеться про одруження в кілька кліків. Все, що для цього потрібно - доступ Інтернету та очікуване "так" від партнера чи партнерки.

Для цього вам потрібно зайти у "Дії" у розділ "сервіси".

Далі обрати "шлюб онлайн" та пункт "зробити пропозицію".

Система запропонує відправити цю пропозицію на зручний для вашої половинки месенджер.

Важливо. Подібна пропозиція ні до чого не зобов’язує та не є обов’язковою.

Якщо ви зробили пропозицію в інший спосіб, то можна одразу в "Дії" подавати заяву на реєстрацію шлюбу.

Як зареєструвати шлюб

У Дії потрібно відкрити розділ "Шлюб онлайн" та обрати розділ "заява про шлюб".

Хтось один має подати заяву і позначити в ній партнера.

Останній повинен підтвердити подання такої заяви. Коли це відбудеться, то вам надійде повідомлення.

Далі "ознайомитися" та "продовжити".

Після чого потрібно підібрати дату та час церемонії.

"Дія" сповістить, коли ДРАЦС підтвердить цю дату.

Крім того, у "Дії" можна визначитися, що робити з прізвищем після весілля: залишити своє, взяти прізвище партнера чи зробити подвійне.

Після проходження попередніх етапів - вам із партнером потрібно підтвердити заяву про реєстрацію шлюбу, підписати електронним підписом та сплатити адмінзбір. У день церемонії Дія надішле нагадування про старт відеоконференції.є

Церемонія онлайн

У день весілля потрібно просто зайти в "Дію" і за посиланням доєднатися до онлайн-церемонії.

Там на вас уже чекатиме рацівник цифрового ДРАЦСу. Сама церемонія триватиме до 30 хвилин.

Після завершення цифрове свідоцтво про реєстрацію шлюбу впродовж доби автоматично підтягнеться в "Дію".

Також можна замовити фізичний документ — доставкою Укрпошти або забрати у відділенні.

Хто не може одружитися в "Дії"

У "Дії" є певні вимоги щодо того, щоб зареєструвати шлюб.

Серед них:

Повноліття;

Наявність верифікованого податкового номера;

Наявність ID картки чи закордонного паспорта в Дії;

На момент подання заяви треба бути неодруженим. А якщо були розлучені, то про це мають бути дані в реєстрі ДРАЦС.

Нагадаємо, у додатку "Дія" тепер доступні нові цифрові документи: свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені.

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