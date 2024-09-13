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Шлюб у "Дії": як одружитися онлайн - покрокова інструкція

Шлюб у "Дії": як одружитися онлайн - покрокова інструкція

Одруження в "Дії" / Фото: Михайло Федоров / Facebook

У "Дії" можна визначитися, що робити з прізвищем після весілля: залишити своє, взяти прізвище партнера чи зробити подвійне.

Тепер українці можуть одружиться онлайн. Така можливість з’явилася у застосунку "Дія". Скористатися послугою можуть усі громадяни України, зокрема, військовослужбовці.

Як це зробити і що для цього потрібно - розповідаємо далі.

Насправді, йдеться про одруження в кілька кліків. Все, що для цього потрібно - доступ Інтернету та очікуване "так" від партнера чи партнерки.

  • Для цього вам потрібно зайти у "Дії" у розділ "сервіси".
  • Далі обрати "шлюб онлайн" та пункт "зробити пропозицію".
  • Система запропонує відправити цю пропозицію на зручний для вашої половинки месенджер.

Важливо. Подібна пропозиція ні до чого не зобов’язує та не є обов’язковою.

Якщо ви зробили пропозицію в інший спосіб, то можна одразу в "Дії" подавати заяву на реєстрацію шлюбу.

Як зареєструвати шлюб

  • У Дії потрібно відкрити розділ "Шлюб онлайн" та обрати розділ "заява про шлюб".
  • Хтось один має подати заяву і позначити в ній партнера.
  • Останній повинен підтвердити подання такої заяви. Коли це відбудеться, то вам надійде повідомлення.
  • Далі "ознайомитися" та "продовжити".
  • Після чого потрібно підібрати дату та час церемонії.
  • "Дія" сповістить, коли ДРАЦС підтвердить цю дату.

Крім того, у "Дії" можна визначитися, що робити з прізвищем після весілля: залишити своє, взяти прізвище партнера чи зробити подвійне.

Після проходження попередніх етапів - вам із партнером потрібно підтвердити заяву про реєстрацію шлюбу, підписати електронним підписом та сплатити адмінзбір. У день церемонії Дія надішле нагадування про старт відеоконференції.є

Церемонія онлайн

У день весілля потрібно просто зайти в "Дію" і за посиланням доєднатися до онлайн-церемонії.

Там на вас уже чекатиме рацівник цифрового ДРАЦСу. Сама церемонія триватиме до 30 хвилин.

Після завершення цифрове свідоцтво про реєстрацію шлюбу впродовж доби автоматично підтягнеться в "Дію".

Також можна замовити фізичний документ — доставкою Укрпошти або забрати у відділенні.

Хто не може одружитися в "Дії"

У "Дії" є певні вимоги щодо того, щоб зареєструвати шлюб.

Серед них:

  • Повноліття;
  • Наявність верифікованого податкового номера;
  • Наявність ID картки чи закордонного паспорта в Дії;
  • На момент подання заяви треба бути неодруженим. А якщо були розлучені, то про це мають бути дані в реєстрі ДРАЦС.

Нагадаємо, у додатку "Дія" тепер доступні нові цифрові документи: свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені.

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