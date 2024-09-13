Шлюб у "Дії": як одружитися онлайн - покрокова інструкція

У "Дії" можна визначитися, що робити з прізвищем після весілля: залишити своє, взяти прізвище партнера чи зробити подвійне.
Тепер українці можуть одружиться онлайн. Така можливість з’явилася у застосунку "Дія". Скористатися послугою можуть усі громадяни України, зокрема, військовослужбовці.
Як це зробити і що для цього потрібно - розповідаємо далі.
Насправді, йдеться про одруження в кілька кліків. Все, що для цього потрібно - доступ Інтернету та очікуване "так" від партнера чи партнерки.
- Для цього вам потрібно зайти у "Дії" у розділ "сервіси".
- Далі обрати "шлюб онлайн" та пункт "зробити пропозицію".
- Система запропонує відправити цю пропозицію на зручний для вашої половинки месенджер.
Важливо. Подібна пропозиція ні до чого не зобов’язує та не є обов’язковою.
Якщо ви зробили пропозицію в інший спосіб, то можна одразу в "Дії" подавати заяву на реєстрацію шлюбу.
Як зареєструвати шлюб
- У Дії потрібно відкрити розділ "Шлюб онлайн" та обрати розділ "заява про шлюб".
- Хтось один має подати заяву і позначити в ній партнера.
- Останній повинен підтвердити подання такої заяви. Коли це відбудеться, то вам надійде повідомлення.
- Далі "ознайомитися" та "продовжити".
- Після чого потрібно підібрати дату та час церемонії.
- "Дія" сповістить, коли ДРАЦС підтвердить цю дату.
Крім того, у "Дії" можна визначитися, що робити з прізвищем після весілля: залишити своє, взяти прізвище партнера чи зробити подвійне.
Після проходження попередніх етапів - вам із партнером потрібно підтвердити заяву про реєстрацію шлюбу, підписати електронним підписом та сплатити адмінзбір. У день церемонії Дія надішле нагадування про старт відеоконференції.є
Церемонія онлайн
У день весілля потрібно просто зайти в "Дію" і за посиланням доєднатися до онлайн-церемонії.
Там на вас уже чекатиме рацівник цифрового ДРАЦСу. Сама церемонія триватиме до 30 хвилин.
Після завершення цифрове свідоцтво про реєстрацію шлюбу впродовж доби автоматично підтягнеться в "Дію".
Також можна замовити фізичний документ — доставкою Укрпошти або забрати у відділенні.
Хто не може одружитися в "Дії"
У "Дії" є певні вимоги щодо того, щоб зареєструвати шлюб.
Серед них:
- Повноліття;
- Наявність верифікованого податкового номера;
- Наявність ID картки чи закордонного паспорта в Дії;
- На момент подання заяви треба бути неодруженим. А якщо були розлучені, то про це мають бути дані в реєстрі ДРАЦС.
Нагадаємо, у додатку "Дія" тепер доступні нові цифрові документи: свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені.