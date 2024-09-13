Министры иностранных дел Литвы и Польши посетили Киев

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский находятся с визитами в Украине.

"Я вернулся в Киев, потому что для этого и нужны друзья", – написал Ландсбергис в соцсети Х.

Со своей стороны Сикорский также написал в соцсети Х сообщение о том, что он уже в Киеве.

Я был в Киеве потому, что кто-то есть для. pic.twitter.com/MnT3iX5o4c — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) September 13, 2024

Ранее мэр Львова Андрей Садовой в четверг вечером написал в телеграмм-канале, что министр иностранных дел Польши находится во Львове.

"К этому месту во Львове должны приехать все, кто сомневается, что Украина в срочном порядке нуждается в противовоздушной обороне и что украинцы имеют право уничтожать аэродромы, с которых агрессор запускает ракеты по гражданским объектам", – привел слова Сикорского мэр Львова.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский намерен встретиться с президентом США Джо Байденом на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. В ходе этой встречи украинский лидер намерен презентовать так называемый "план победы".

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