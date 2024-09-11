Как Гаррис назвала Трампа и какие заявления об Украине и Путине сделали кандидаты на пост президента США

В Соединенных Штатах состоялись первые дебаты между бывшим президентом и одновременно кандидатом Дональдом Трампом и вице-президентом Камалой Гаррис. Они дискутировали 90 минут, не могли использовать никакого вспомогательного материала или делать заметки. А микрофон включали только для того кандидата, чей черед говорить. Впрочем, это не удержало Трампа и Гаррис от острых споров.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН в США Ольги Кошеленко.

Как Трамп и Гаррис обозвали друг друга

"Это, бесспорно, было самое ожидаемое политическое шоу. Кандидаты дебатировали между собой впервые. Известно, что Камала Харрис провела несколько дней со своей командой, готовясь к дебатам и имела даже специального человека, который имитировал для нее Дональда Трампа, чтобы Харрис не растеряться перед реальным оппонентом. Что ж, в начале ее волнение было заметно, но к середине дебатов Харрис, похоже, выровнялась", - отмечает Ольга Кошеленко.

В начале она подала руку для приветствия Трампу и все время называла его по имени и по должности, Трамп ни разу не произнес ее имени - только она и не смотрел в ее сторону. По меньшей мере 5 раз ведущие вынуждены были исправлять Трампа, когда он говорил откровенную неправду: например, что нелегальные мигранты в Огайо похищают и едят домашних животных американцев или что при правлении демократов можно убивать ребенка сразу после рождения как форма аборта.

Трамп называл Харрис марксисткой и некомпетентной. Она его - уголовным преступником, а также мировым позором. Мол, именно так о Трампе в частных разговорах отзывались мировые лидеры.

Дональд Трамп и Камала Гаррис

Что кандидаты на пост президента США говорили об Украине

Относительно Украины. Ведущий поставил и повторил дважды вопрос для Дональда Трампа: хочет ли он, чтобы Украина выиграла. Трамп дважды повторил, что просто хочет, чтобы война закончилась. Под давлением ведущих он рассказал как: Трамп сказал, что имеет хорошие отношения с Зеленским и Путиным, поговорит с каждым из них отдельно, а затем сведет вместе для переговоров. Это весь план.

Харрис ответила, что Трамп просто сдаст Украину. Ее же позиция - продолжать помощь. В ответ Трамп начал угрожать российским ядерным оружием.

"Трамп говорит, что война закончится за 24 часа. Это потому что он просто сдастся. Мы поддерживаем способность Зеленского и украинцев бороться за независимость. Иначе Путин уже сидел бы в Киеве, поглядывая дальше на Европу, начиная с Польши. Почему вы не говорите 800 тысячам польских американцев, которые живут здесь, в Пенсильвании, как быстро вы сдадите их ради услуги и того, что считаете дружбой, с тем, кто является признанным диктатором, который съест вас на обед?", - сказала Камала Харрис.

"Путин сидел бы в Москве и не потерял бы 300 тысяч мужчин и женщин, а сидел бы в Москве тихо. Он сидел бы в Москве и был бы намного счастливее, чем сейчас. Но, в конце концов, у него есть кое-что, чего нет у других. У него есть ядерное оружие. Об этом не любят говорить. У него есть ядерное оружие. Об этом никто не думает. И в конце концов, возможно, он его использует. А может нет и это просто угрозы, но у него есть то, о чем мы не любим говорить", - заявил Трамп.

На этих дебатах кандидаты боролись за голоса неопределившихся, так называемых независимых избирателей. Судьба гонки определится в семи штатах, которые колеблются, и до дебатов разница между кандидатами там была в пределах статистической погрешности.

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