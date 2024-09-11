Украинцам перечислили режимы стирки, которые не имеют никакой пользы: только зря тратите на них деньги

Современные стиральные машины имеют десятки разных режимов стирки. Обычно большей частью из них украинцы никогда и не пользуются. Но есть несколько, которые не приносят никакой пользы, но, наоборот, могут навредить.

Производители бытовой техники всегда стараются привлечь покупателей и заинтересовать их в своем товаре. Поэтому каждый год добавляют все новые и новые режимы стирки, которые, казалось бы, должны облегчать весь процесс. На самом деле, толку из них бывает мало.

Иногда выдумки производителей ничего не стоят, поэтому техника получает огромное количество ненужных функций, за которые покупателям еще и приходится переплачивать. Если вы ищете новую стиральную машину и не хотите больше платить, обратите внимание на отсутствие таких четырех режимов.

Ручная стирка

Хотя большинство украинцев любит этот режим стирки, однако, говорят специалисты, на самом деле, он совсем не бюджетный. Если вам нужно осторожно постирать щекотливые вещи, лучше уж выбирать "Синтетика". Этот режим аккуратно очищает в холодной воде, не использует отжим.

Легкая глажка

Это режим стирки, отличающийся от других тем, что просто не имеет промежуточного отжима. Хотя это может казаться замечательной идеей, однако так на вашей одежде будут оставаться частички моющих средств, что будет вызывать аллергические реакции. Дополнительно, используя режим "Легкая глажка", будьте готовы к повышенным счетам за воду. Машинка во время стирки будет набирать ее гораздо больше.

Автоматическая сушка

Этот режим также не приносит особой пользы. Обычно украинцы за один цикл стирки наполняют барабан стиральной машинки разными типами тканей. А потому бытовая техника все равно не сможет высушить все вещи, поэтому они будут оставаться влажными.

Черные вещи

Этот режим можно заменить двумя другими: "Синтетика" и "Дополнительное полоскание". Режим "Черные вещи" можно увидеть только в дорогих моделях стиральных машин, а потому вам не нужно переплачивать, чтобы ваша одежда темного цвета оставалась яркой и не тускневшей. Главное правило стирки таких вещей заключается в использовании низкой температуры воды.

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