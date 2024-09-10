Украинцам рассказали, как хранить лук в квартире, чтобы он лежал всю зиму

Лук можно назвать одним из самых главных овощей на зимнем столе. Если учитывать несколько важных моментов, то она пролежит в квартире до самой весны.

После того, как вы вырыли луковицы, они должны просохнуть на грядке. Дополнительно 1-2 недели просушите их в хорошо проветриваемом помещении. Если вы собираетесь купить овощи в магазине, эти пункты можно пропустить.

Хранить лучше луковицы среднего размера 3-5 см в диаметре, имеющие плотную, ровную и невредимую шелуху. Избегайте экземпляров с зелеными побегами, белым налетом или проросшими корешками. Конечно, не следует хранить и вообще покупать луковицы с признаками плесени.

По возможности, выносите луковицы на солнечный свет, так как ультрафиолет убивает болезнетворные бактерии, которые могут развиваться на поверхности. Как правило, говорят специалисты, срок хранения зависит от сорта. Лучше всего сохраняются поздние сорта — иногда они лежат даже до мая.

Когда лук уже хорошо просушен, храните его в ящиках, перфорированных коробках, тканевых или бумажных мешках, полипропиленовых овощных сетках, плетеных корзинах. Не следует запасы паковать герметично, потому что они могут быть поражены плесенью и сгнить.

Холодильник для продолжительного хранения не подходит. В первую очередь, это объясняется тем, чтобы в нем повышена влажность. А она может привести к гниению шейки луковицы, появлению плесени.

Для хранения лука в квартире оптимальна температура от +18 до +22 градусов, но также обращайте внимание на уровень влажности (от 60 до 70%). Лук вы можете разместить на высоких полках, в утепленной лоджии, в свободном пространстве под кроватью или в амбаре.

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