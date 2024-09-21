Як діяти, якщо співробітники ТЦК вилучили водійські права: поради адвоката

Спостереження за діяльністю співробітників територіальних центрів комплектування (ТЦК) стають дедалі актуальнішими, адже ситуації, коли вони перевищують свої повноваження, відбуваються все частіше.

Що робити в такій ситуації, пояснив адвокат Дмитро Франчук, пише Твоя Машина.

Українці повідомляють про випадки, коли воєнкоми безпідставно забирають у них телефони, документи та особисті речі, ускладнюючи можливість зафіксувати неправомірні дії. Зокрема, у деяких випадках військові можуть вилучати у водіїв їхні права на блокпостах.

Франчук пояснив, що нещодавно ухвалений закон про мобілізацію дійсно дозволяє обмежувати право на керування автомобілем для осіб, які ухиляються від явки до ТЦК або військового обліку. Однак він підкреслює, що самі воєнкоми не мають права вилучати документи, окрім військових.

Водії можуть втратити лише військовий квиток або інші документи, пов’язані з військовою службою. Паспорт, водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію автомобіля та банківські картки залишаються недоторканими.

Він рекомендує громадянам фіксувати підозрілі дії співробітників ТЦК на камеру або диктофон, вимагати пояснень та документів, на основі яких вони діють. Якщо ж військові грубіють або погрожують, слід звернутися до поліції і вимагати реєстрації звернення. У разі відмови можна подати скаргу до прокуратури або суду.

Нагадаємо, адвокат Роман Сімутін заявив, що лише фото- та відеофіксація можуть підтвердити незаконність дій представників ТЦК. Він пояснив, що хоча співробітники ТЦК мають право перевіряти документи військовозобов'язаних у громадських місцях, вони не можуть примусово доправляти чоловіків до територіального центру комплектування. Сімутін також розповів, чи дозволено знімати такі дії на камеру.

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