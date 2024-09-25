Три знака Зодиака, которым в эти дни нельзя лениться

23-й лунный день, который продлится двое календарных суток, время активной – а порой и агрессивной – энергетики, не позволяющей лениться и бездействовать. Внешние силы, управляющие в это время нашей жизнью, насильно заставят человека действовать, поэтому лучше сделать все самостоятельно – без "насилий" и понуканий.

В эти дни, 25 и 26 сентября, силу лунной энергетики почувствуют представители всех знаков Зодиака, но трем из них категорически нельзя лениться.

Близнецы

Близнецы особым трудолюбием не страдают: как только появляется возможность избежать выполнения профессиональной или хозяйственной задачи, они охотно это делают. Но сегодня звезды не советуют им отлынивать от работы – она позволит им отличиться в глазах начальства.

Рак

Раки, будучи одним из самых трудолюбивых знаков Зодиака, ленятся очень редко, но сегодня, похоже, как раз такой случай, когда им не захочется ничего делать. Но, поддавшись нежеланию что-либо делать, они могут упустить важный профессиональный шанс, так что лучше действовать.

Водолей

Водолеям не стоит отказываться от прогулки в пользу ленивого времяпрепровождения на диване с книгой или компьютером: оставшись дома, они могут упустить шанс судьбоносной встречи с человеком, который вполне может оказаться их второй половинкой.

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