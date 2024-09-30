В записях Ньютона нашли предсказание даты конца света

Многие люди, которые сейчас живут на планете, могут стать его свидетелями.

Выдающийся ученый Исаак Ньютон, совершивший революционные открытия в физике и математике, но в то же время глубоко религиозный человек, предсказал, что мир в привычном для нас виде перестанет существовать уже в 2060 году.

Об этом сообщает Daily Star.

Ньютон определил конкретную дату конца света с помощью тщательного изучения Библии и других религиозных текстов, предсказав, что нынешний мир будет заменен буквальным "Царством Небесным" на Земле.

Он верил во Второе пришествие Христа в середине 21-го века, который будет править на протяжении тысячелетия, в течение которого еврейский народ основает "цветущее и вечное Царство" в Израиле.

По расчетам Ньютона "конец света" должен наступить в 2060 году.

Расчеты Ньютона о конце света / Фото: Еврейский Ерусалимский университет

"Это может произойти позже, но я не вижу причин для его окончания раньше", — добавил ученый и мистик.

Стивен Снобелен, исследователь работ Исаака Ньютона, утверждает, что ученые знали об этом предвидении уже давно, однако для широкой общественности о нем заговорили только сейчас.

"Для многих открытие того факта, что ученый был страстным верующим, который серьезно относился к библейским пророчествам, стало чем-то вроде шока", — отмечает он.

Когда Исаак Ньютон производил свои детальные расчеты в 1704 году, эта дата казалась очень далекой, но сегодня "до конца" осталось всего 36 лет: то есть многие, живущие сейчас на планете, могут стать его свидетелями.

Напомним, ранее специалисты Центра астрофизики Манчестерского университета изучили факторы, которые могут привести к концу света. По их словам, причиной станет Солнце.

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