Астрологический прогноз на 30 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день получения тайных знаний и разрешения давних – и надоевших – проблем. На удачу обречены профессиональные и финансовые проекты, особенно если не ждать милости от природы, а приложить необходимые усилия.

Символ дня: парусник.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый.

Счастливые камни дня: аметист, изумруд, селенит.

За какую часть тела отвечает: ноги – от колен и ниже.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, легко диагностировать, поэтому – чтобы их вылечить – достаточно четко следовать указаниям врача. Нельзя сдавать кровь.

Питание дня: питание может быть разнообразным, исключить стоит только цитрусовые и картофель.

Стрижка дня: один из лучших дней для посещения парикмахерской.

Дачные работы дня: можно обрезать деревья и кустарники, бороться с сорняками.

Магия и мистика дня: день благоприятен для проведения обрядов, использующих магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, несут важную информацию, поэтому игнорировать их нежелательно.

Табу дня: необходимо остерегаться переохлаждения организма: сквозняков, сырости и холодной воды.

Цитата дня: "Прошлое и настоящее – наши средства, только будущее – наша цель" (Блез Паскаль).

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