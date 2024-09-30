Астрологічний прогноз на 30 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день отримання таємних знань та вирішення давніх – і набридлих – проблем. На успіх приречені професійні та фінансові проекти, особливо якщо не чекати милості від природи, а докласти необхідних зусиль.

Символ дня: Вітрильник.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливий день: 9.

Щасливий колір дня: синій, волошковий, сапфіровий.

Щасливе каміння дня: аметист, смарагд, селеніт.

За якусь частину тіла відповідає: ноги – від колін і нижче.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, легко діагностувати, тому – щоб їх вилікувати – досить чітко дотримуватися вказівок лікаря. Не можна здавати кров.

Харчування дня: харчування може бути різноманітним, виключити варто лише цитрусові та картопля.

Стрижка дня: один із найкращих днів для відвідування перукарні.

Дачні роботи дня: можна обрізати дерева та чагарники, боротися з бур'янами.

Магія та містика дня: день сприятливий для проведення обрядів, які використовують магічну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі зазвичай несуть важливу інформацію, тому ігнорувати їх небажано.

Табу дня: необхідно остерігатися переохолодження організму: протягів, вогкості та холодної води.

Цитата дня: «Минуле і сьогодення – наші кошти, лише майбутнє – наша мета»(Блез Паскаль).

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