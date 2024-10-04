На Сумщині пролунало 160 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 82 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 160 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи), FPV дроном (1 вибух).

Есманьська громада: здійснено пуск КАБ (6 вибухів), мінометні обстріли (12 вибухів), удари FPV дронами (5 вибухів), артобстріл (4 вибухи).

Білопільська громада: зафіксовано пуски КАБ (8 вибухів), мінометний обстріл (8 вибухів).

Річківська громада: завдано атаку КАБ (2 вибухи).

Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (11 вибухів), мінометів (15 вибухів), скинули ВОГ з БПЛА (7 вибухів).

Шалигинська громада: були удари FPV дронами (7 вибухів).

Сумська громада: здійснено обстріл з використанням БПЛА типу «Герань-2» (1 вибух). Внаслідок атаки поранення отримали 8 осіб.

Хотінська громада: зафіксовано пуск КАБ (3 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи).

Миколаївська громада: були пуски КАБ (2 вибухи).

Новослобідська громада: здійснено удари FPV дронами (3 вибухи).

Великописарівська громада: завдано атаку FPV дронами (3 вибухи), артилерійські обстріли (13 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (12 вибухів).

Миропільська громада: ворог бив з РСЗВ (25 вибухів).

Глухівська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух), пуск КАБ (3 вибухи).

Юнаківська громада: зафіксовано пуск КАБ (2 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сумах пролунали вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що уночі в Україні літали ворожі безпілотники.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.