Астрологічний прогноз на 4 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли зірки не рекомендують ставати до нових починань – їхній результат навряд і потішить. Велика ймовірність сварок з оточенням – від близьких до сусідів та колег, тому важливо стримувати свої емоції.

Символ дня: Леопард.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: жовтий, золотий.

Щасливі камені дня: рубін, авантюрин.

За яку частину тіла відповідає: потилиця.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, довго тривають і погано піддаються лікуванню – особливо це торкнеться головного болю, тому важливо негайно звернутися за медичною допомогою.

Харчування дня: харчуватись потрібно помірно, головне – уникати алкоголю та кави у великих кількостях.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки – краще відмовитися від неї.

Магія та містика дня: можна проводити обряди на зняття пороблення на самотності.

Сни дня: погані сни, що наснилися цієї ночі, означає, що моральні сили закінчуються – необхідно знайти спосіб їх поповнити, наприклад, зайнятися тим, що приносить приємні емоції.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай плодів і овочів, що ще залишилися в саду і городі.

Табу дня: розлита олія може стати поганою прикметою.

Цитата дня: «Самотність – це невгамовна жага мрії» (Кобо Абе).

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