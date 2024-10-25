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"На Донетчине тяжело": Сырский доложил о ситуации на фронте

"На Донетчине тяжело": Сырский доложил о ситуации на фронте

Владимир Зеленский и Александр Сырский. / Фото: Associated Press

Особое внимание уделяется трем участкам фронта на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский получил доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте.

Об этом глава государства сообщил в своем телеграмм-канале 25 октября.

По его словам, сейчас особое внимание уделяется Покровскому, Кураховскому и Лиманскому направлениям.

"В Донецкой области тяжело, но наши боевые бригады держат позиции и делают все возможное для уничтожения оккупанта", — подчеркнул Зеленский.

Между тем, в Курской области РФ Украина реализует свои задачи, добавил президент.

"Буферная зона на российской территории предохраняет Украину от российских попыток расширения войны на востоке нашего государства и обеспечивает ощутимые российские потери", — сообщил президент.

Напомним, эксруководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж назвал условие, при котором войну реально завершить в 2025 году. Он объяснил: на завершение войны влияет очень много различных факторов. В частности, многие аспекты зависят от международных партнеров.

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