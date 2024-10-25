"На Донетчине тяжело": Сырский доложил о ситуации на фронте

Президент Владимир Зеленский получил доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте.

Об этом глава государства сообщил в своем телеграмм-канале 25 октября.

По его словам, сейчас особое внимание уделяется Покровскому, Кураховскому и Лиманскому направлениям.

"В Донецкой области тяжело, но наши боевые бригады держат позиции и делают все возможное для уничтожения оккупанта", — подчеркнул Зеленский.

Между тем, в Курской области РФ Украина реализует свои задачи, добавил президент.

"Буферная зона на российской территории предохраняет Украину от российских попыток расширения войны на востоке нашего государства и обеспечивает ощутимые российские потери", — сообщил президент.

Напомним, эксруководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж назвал условие, при котором войну реально завершить в 2025 году. Он объяснил: на завершение войны влияет очень много различных факторов. В частности, многие аспекты зависят от международных партнеров.

Читайте также:

Генштаб ВСУ показал "дорогу смерти" в Курской области