Как почистить микроволновку: быстрые и эффективные методы

Если печь загрязнилась при использовании, желательно немедленно очистить ее, чтобы пятна и брызги не превратились в налет, который трудно удалить.
Микроволновка уже давно стала спасением в ежедневном приготовлении пищи. В ней можно и согреть пищу, и мясо разморозить или даже приготовить многокомпонентные блюда. Из нюансов – микроволновку легко загрязнить, на внутренних поверхностях быстро образуются засохшие пятна, а запах в ней не очень свежий.
Как быстро почистить микроволновку – читайте дальше.
Как не повредить микроволновку: советы
- Мойте сложную технику с минимальным количеством воды
- Не используйте жесткие губки
- Избегайте агрессивных химических составов.
Содовый раствор
Способ нанесения:
- широкий сосуд залейте теплой водой на ⅔ объеме;
- в нее добавьте обычную соду (не менее трех ложек),
- размешайте до ее растворения;
- емкость поставьте в корпус и запустите на максимальную мощность пять-десять минут.
Открыв дверцу, уберите емкость. Если не все загрязнения подвергаются чистке с первого раза, процедуру можно повторить.
Лимонная кислота
Для этого вам понадобится:
- миска для микроволновки;
- 2 стакана воды;
- 1-2 ст. л лимонной кислоты;
- губки, щетки и сухие тряпки.
Сыпьте указанное количество порошка в миску с водой, перемешайте, поставьте в микроволновку на 10 минут, включая полную мощность. По истечении указанного времени протрите печь губкой и тряпкой.
С помощью лимона
Лимон тоже отлично справляется с любыми загрязнениями, если правильно его использовать. Для того чтобы отчистить микроволновку, возьмите:
- 1-2 стакана воды;
- миску для микроволновки;
- 1 лимон;
- губки, щетки, сухие тряпки.
Налейте в миску воду и выдавите в нее лимонный сок. Остатки фрукта разрежьте и тоже положите в емкость. Поставьте в миску в микроволновку, включите ее на полную мощность и оставьте там на 5-10 минут. Не открывайте печь еще 5 минут, затем протрите устройство губкой и тряпкой.
и эффект распаривания можно добавлением в воду лимонной кислоты или соды.
В некоторых моделях, например, в микроволновке Panasonic NN-DS596MZPE, такая функция, как чистка парогенератором, предусмотрена при производстве. У них поверхности СВЧ-печок не так загрязняются, особенно если применять эту функцию после каждого использования агрегатом.
Пищевая сода
Пищевая сода — эффективное средство для чистки микроволновой печи, поскольку она помогает удалить пригоревшие остатки пищи.
Попытайтесь растворить 2 столовые ложки соды в миске с пол-литра воды и нагреть ее, включив печь на максимальную мощность на 5 минут: пар, который осядет на стенках, размягчит любые жировые отложения, которые можно будет удалить с помощью влажной губки.
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