Как почистить микроволновку: быстрые и эффективные методы

Если печь загрязнилась при использовании, желательно немедленно очистить ее, чтобы пятна и брызги не превратились в налет, который трудно удалить.

Микроволновка уже давно стала спасением в ежедневном приготовлении пищи. В ней можно и согреть пищу, и мясо разморозить или даже приготовить многокомпонентные блюда. Из нюансов – микроволновку легко загрязнить, на внутренних поверхностях быстро образуются засохшие пятна, а запах в ней не очень свежий.

Как быстро почистить микроволновку – читайте дальше.

Как не повредить микроволновку: советы

Мойте сложную технику с минимальным количеством воды

Не используйте жесткие губки

Избегайте агрессивных химических составов.

Содовый раствор

Способ нанесения:

широкий сосуд залейте теплой водой на ⅔ объеме;

в нее добавьте обычную соду (не менее трех ложек),

размешайте до ее растворения;

емкость поставьте в корпус и запустите на максимальную мощность пять-десять минут.

Открыв дверцу, уберите емкость. Если не все загрязнения подвергаются чистке с первого раза, процедуру можно повторить.

Лимонная кислота

Для этого вам понадобится:

миска для микроволновки;

2 стакана воды;

1-2 ст. л лимонной кислоты;

губки, щетки и сухие тряпки.

Сыпьте указанное количество порошка в миску с водой, перемешайте, поставьте в микроволновку на 10 минут, включая полную мощность. По истечении указанного времени протрите печь губкой и тряпкой.

С помощью лимона

Лимон тоже отлично справляется с любыми загрязнениями, если правильно его использовать. Для того чтобы отчистить микроволновку, возьмите:

1-2 стакана воды;

миску для микроволновки;

1 лимон;

губки, щетки, сухие тряпки.

Налейте в миску воду и выдавите в нее лимонный сок. Остатки фрукта разрежьте и тоже положите в емкость. Поставьте в миску в микроволновку, включите ее на полную мощность и оставьте там на 5-10 минут. Не открывайте печь еще 5 минут, затем протрите устройство губкой и тряпкой.

и эффект распаривания можно добавлением в воду лимонной кислоты или соды.

В некоторых моделях, например, в микроволновке Panasonic NN-DS596MZPE, такая функция, как чистка парогенератором, предусмотрена при производстве. У них поверхности СВЧ-печок не так загрязняются, особенно если применять эту функцию после каждого использования агрегатом.

Пищевая сода

Пищевая сода — эффективное средство для чистки микроволновой печи, поскольку она помогает удалить пригоревшие остатки пищи.

Попытайтесь растворить 2 столовые ложки соды в миске с пол-литра воды и нагреть ее, включив печь на максимальную мощность на 5 минут: пар, который осядет на стенках, размягчит любые жировые отложения, которые можно будет удалить с помощью влажной губки.

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