Тараканы исчезнут навсегда: просто покормите их этой кашей

Часто надоедливые "гости" приобретают иммунитет против яда, поэтому от них бывает достаточно сложно избавиться, однако есть одно замечательное средство с невероятным эффектом.

Тараканы – это серьезная проблема, и выгонять таких "соседей" нужно как можно быстрее. Они не только отвратительны, но и переносят около тридцати возбудителей кишечно-желудочных заболеваний, инфекционных болезней, вирусов и даже яйца глистов. Также тараканы могут вызвать аллергические реакции и стать причиной астмы. Однако, есть несколько проверенных народных методов, которые отлично справятся с проблемой.

Как избавиться от тараканов раз и навсегда: действенный бабушкин метод

Таким способом пользовались еще наши мамы и бабушки, тараканам нужно приготовить кашу, от которой они погибают сотнями. Основным ингредиентом яда является борная кислота, она продается в аптеке в виде кристаллов. Борную кислоту можно хранить в течение длительного времени и использовать при необходимости. Вещество не теряет своих свойств даже спустя несколько лет.

Чтобы приготовить яд, возьмите ненужную емкость, затем ее придется выбросить. Смешайте чайную ложку кислоты, размятый банан и 100 грамм любой вязкой каши. Запах банана будет привлекать тараканов, а каша станет скрепляющим элементом.

Наденьте перчатки, сформуйте из каши небольшие шарики и разложите их в местах, куда не смогут добраться детки и домашние любимцы. Тараканы, попробовав такое "лакомство", будут падать замертво сотнями.

Как избавиться от тараканов с помощью народных методов

Для тех, кто не любит применять химические препараты, есть несколько подручных средств, которые помогут избавиться от тараканов.

Кремнезем. Если рассыпать по местам обитания тараканов это вещество, они исчезнут.

Если рассыпать по местам обитания тараканов это вещество, они исчезнут. Нашатырный спирт. После тщательной уборки протрите нашатырем все кухонные поверхности и внутри шкафчиков.

После тщательной уборки протрите нашатырем все кухонные поверхности и внутри шкафчиков. Уксус. Тараканы боятся резких запахов, поэтому этот метод отлично сработает. Возьмите у равных пропорциях уксус и воду, размешайте и протрите все кухонные поверхности.

Тараканы боятся резких запахов, поэтому этот метод отлично сработает. Возьмите у равных пропорциях уксус и воду, размешайте и протрите все кухонные поверхности. Самодельная ловушка. Возьмите миску, смажьте края растительным маслом, сливочным маслом или вазелином, на дно положите сахар, крошку печенья или налейте пива. Поставьте ловушку на ночь на кухне, утром вы увидите в миске кучу тараканов.

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