Тараканы исчезнут навсегда: просто покормите их этой кашей

Часто надоедливые "гости" приобретают иммунитет против яда, поэтому от них бывает достаточно сложно избавиться, однако есть одно замечательное средство с невероятным эффектом.
Тараканы – это серьезная проблема, и выгонять таких "соседей" нужно как можно быстрее. Они не только отвратительны, но и переносят около тридцати возбудителей кишечно-желудочных заболеваний, инфекционных болезней, вирусов и даже яйца глистов. Также тараканы могут вызвать аллергические реакции и стать причиной астмы. Однако, есть несколько проверенных народных методов, которые отлично справятся с проблемой.
Как избавиться от тараканов раз и навсегда: действенный бабушкин метод
Таким способом пользовались еще наши мамы и бабушки, тараканам нужно приготовить кашу, от которой они погибают сотнями. Основным ингредиентом яда является борная кислота, она продается в аптеке в виде кристаллов. Борную кислоту можно хранить в течение длительного времени и использовать при необходимости. Вещество не теряет своих свойств даже спустя несколько лет.
Чтобы приготовить яд, возьмите ненужную емкость, затем ее придется выбросить. Смешайте чайную ложку кислоты, размятый банан и 100 грамм любой вязкой каши. Запах банана будет привлекать тараканов, а каша станет скрепляющим элементом.
Наденьте перчатки, сформуйте из каши небольшие шарики и разложите их в местах, куда не смогут добраться детки и домашние любимцы. Тараканы, попробовав такое "лакомство", будут падать замертво сотнями.
Как избавиться от тараканов с помощью народных методов
Для тех, кто не любит применять химические препараты, есть несколько подручных средств, которые помогут избавиться от тараканов.
- Кремнезем. Если рассыпать по местам обитания тараканов это вещество, они исчезнут.
- Нашатырный спирт. После тщательной уборки протрите нашатырем все кухонные поверхности и внутри шкафчиков.
- Уксус. Тараканы боятся резких запахов, поэтому этот метод отлично сработает. Возьмите у равных пропорциях уксус и воду, размешайте и протрите все кухонные поверхности.
- Самодельная ловушка. Возьмите миску, смажьте края растительным маслом, сливочным маслом или вазелином, на дно положите сахар, крошку печенья или налейте пива. Поставьте ловушку на ночь на кухне, утром вы увидите в миске кучу тараканов.
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