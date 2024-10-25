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Таргани зникнуть назавжди: просто почастуйте їх цією кашею

Таргани зникнуть назавжди: просто почастуйте їх цією кашею

Як назавжди позбутися тарганів / Фото: pixabay.com

Часто надокучливі "гості" здобувають імунітет проти отрути, тому їх буває досить складно позбутися, однак є один чудовий засіб з неймовірним ефектом.

Таргани – це серйозна проблема, і виганяти таких "сусідів" треба якнайшвидше. Бо вони не лише огидні, а й переносять близько тридцяти збудників кишково-шлункових захворювань, інфекційних хвороб, вірусів і навіть яйця глистів. Також таргани можуть викликати алергічні реакції і стати причиною астми. Однак, є кілька перевірених народних методів, які на відмінно впораються із проблемою.

Як позбутися тарганів раз і назавжди: дієвий бабусин метод

Таким способом користувалися ще наші мами й бабусі, тарганам треба приготувати кашу, від якої вони гинуть сотнями. Основним інгредієнтом отрути є борна кислота, вона продається в аптеці у вигляді кристалів. Борну кислоту можна зберігати упродовж тривалого часу і використовувати за потреби. Речовина не втрачає своїх властивостей навіть через декілька років.

Щоб приготувати отруту, візьміть непотрібну ємність, її потім доведеться викинути. Змішайте чайну ложку кислоти, розім’ятий банан і 100 грамів будь-якої в’язкої каші. Запах банана буде приваблювати тарганів, а каша стане скріплювальним елементом.

Одягніть рукавички, сформуйте з каші невеликі кульки та розкладіть їх у місцях, куди не зможуть дістатися дітки й домашні улюбленці. Таргани, спробувавши такі "ласощі", падатимуть замертво сотнями.

Як позбутися тарганів за допомогою народних методів

Для тих, хто не любить застосовувати хімічні препарати, є кілька підручних засобів, які допоможуть позбутися тарганів.

  • Кремнезем. Якщо розсипати по місцях проживання тарганів цю речовину, вони зникнуть.
  • Нашатирний спирт. Протріть нашатирем всі кухонні поверхні та всередині шафок після ретельного прибирання.
  • Оцет. Таргани бояться різких запахів, тому цей метод на відмінно спрацює. Візьміть у рівних пропорціях оцет і воду, розмішайте і протріть всі кухонні поверхні.
  • Саморобна пастка. Візьміть миску, змастіть краї олією, вершковим маслом або вазеліном, на дно покладіть цукор, крихто печива чи налийте пива. Поставте пастку на ніч на кухні, зранку ви побачите в мисці купу тарганів.

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