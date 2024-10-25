Таргани зникнуть назавжди: просто почастуйте їх цією кашею

Часто надокучливі "гості" здобувають імунітет проти отрути, тому їх буває досить складно позбутися, однак є один чудовий засіб з неймовірним ефектом.

Таргани – це серйозна проблема, і виганяти таких "сусідів" треба якнайшвидше. Бо вони не лише огидні, а й переносять близько тридцяти збудників кишково-шлункових захворювань, інфекційних хвороб, вірусів і навіть яйця глистів. Також таргани можуть викликати алергічні реакції і стати причиною астми. Однак, є кілька перевірених народних методів, які на відмінно впораються із проблемою.

Як позбутися тарганів раз і назавжди: дієвий бабусин метод

Таким способом користувалися ще наші мами й бабусі, тарганам треба приготувати кашу, від якої вони гинуть сотнями. Основним інгредієнтом отрути є борна кислота, вона продається в аптеці у вигляді кристалів. Борну кислоту можна зберігати упродовж тривалого часу і використовувати за потреби. Речовина не втрачає своїх властивостей навіть через декілька років.

Щоб приготувати отруту, візьміть непотрібну ємність, її потім доведеться викинути. Змішайте чайну ложку кислоти, розім’ятий банан і 100 грамів будь-якої в’язкої каші. Запах банана буде приваблювати тарганів, а каша стане скріплювальним елементом.

Одягніть рукавички, сформуйте з каші невеликі кульки та розкладіть їх у місцях, куди не зможуть дістатися дітки й домашні улюбленці. Таргани, спробувавши такі "ласощі", падатимуть замертво сотнями.

Як позбутися тарганів за допомогою народних методів

Для тих, хто не любить застосовувати хімічні препарати, є кілька підручних засобів, які допоможуть позбутися тарганів.

Кремнезем. Якщо розсипати по місцях проживання тарганів цю речовину, вони зникнуть.

Якщо розсипати по місцях проживання тарганів цю речовину, вони зникнуть. Нашатирний спирт. Протріть нашатирем всі кухонні поверхні та всередині шафок після ретельного прибирання.

Протріть нашатирем всі кухонні поверхні та всередині шафок після ретельного прибирання. Оцет. Таргани бояться різких запахів, тому цей метод на відмінно спрацює. Візьміть у рівних пропорціях оцет і воду, розмішайте і протріть всі кухонні поверхні.

Таргани бояться різких запахів, тому цей метод на відмінно спрацює. Візьміть у рівних пропорціях оцет і воду, розмішайте і протріть всі кухонні поверхні. Саморобна пастка. Візьміть миску, змастіть краї олією, вершковим маслом або вазеліном, на дно покладіть цукор, крихто печива чи налийте пива. Поставте пастку на ніч на кухні, зранку ви побачите в мисці купу тарганів.

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