"На Донеччині важко": Сирський доповів про ситуацію на фронті

Особливу увагу приділяють трьом ділянкам фронту на Донбасі.
Президент Володимир Зеленський отримав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті.
Про це глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі 25 жовтня.
З його слів, наразі особлива увага приділяється Покровському, Курахівському та Лиманському напрямкам.
"На Донеччині важко, але наші бойові бригади тримають позиції та роблять усе можливе для знищення окупанта", - наголосив Зеленський.
Тим часом у Курській області РФ Україна реалізовує свої завдання, додав президент.
"Буферна зона на російській території убезпечує Україну від російських спроб розширення війни на сході нашої держави та забезпечує відчутні російські втрати", - повідомив президент.
Нагадаємо, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж назвав умову, за якої війну реально завершити 2025 року. Він пояснив: на завершення війни впливає надзвичайно багато різних факторів. Зокрема, багато аспектів залежать від міжнародних партнерів.
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