"На Донеччині важко": Сирський доповів про ситуацію на фронті

Президент Володимир Зеленський отримав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті.

Про це глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі 25 жовтня.

З його слів, наразі особлива увага приділяється Покровському, Курахівському та Лиманському напрямкам.

"На Донеччині важко, але наші бойові бригади тримають позиції та роблять усе можливе для знищення окупанта", - наголосив Зеленський.

Тим часом у Курській області РФ Україна реалізовує свої завдання, додав президент.

"Буферна зона на російській території убезпечує Україну від російських спроб розширення війни на сході нашої держави та забезпечує відчутні російські втрати", - повідомив президент.

Нагадаємо, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж назвав умову, за якої війну реально завершити 2025 року. Він пояснив: на завершення війни впливає надзвичайно багато різних факторів. Зокрема, багато аспектів залежать від міжнародних партнерів.

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