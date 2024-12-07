Курс доллара в середине декабря: как повысится стоимость валюты

В середине декабря ситуация на валютном рынке вряд ли выйдет из-под контроля, считает эксперт.

Во второй неделе декабря ожидается постепенное удорожание доллара. НБУ не заинтересован в значительной девальвации гривны. Поэтому не стоит ожидать глобальных изменений, даже несмотря на ожидаемое постепенное повышение курса.

Об этом рассказал банкир Тарас Лесовой в комментарии РБК.Украина.

По его словам, сейчас валютный рынок Украины обезопасен от стремительных и неконтролируемых изменений. К тому же, регулятор не заинтересован в значительной девальвации гривны, ведь это может породить новую инфляционную "волну".

"Курсы валют не статические, то вполне логичным можно ожидать в дальнейшем разновекторные попеременные изменения, но без хаотических скачков. Движение курсов вверх будет продолжаться, однако замедленно", — сказал он.

Банкир прогнозирует, что основные характеристики валютного рынка на следующей неделе (9-15 декабря будут следующими).

коридоры допустимых валютных изменений составят 41,4-41,8 грн/доллар (на межбанке) и 41,5-42 грн/доллар (на наличном рынке);

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3–0,5 грн.

средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"Посреди декабря ситуация на валютном рынке вряд ли выйдет из-под контроля. Курсовые изменения будут умеренными и будут совпадать с ожиданиями рынка. Пока можно считать, что курсовая стабильность является весомой составляющей общей ситуации в стране, которая продолжает бороться за свое существование. На следующей неделе не ожидается каких-то чрезмерных ажиотажных проявлений. Следовательно, курсовые изменения будут достаточно комфортными для рынка", — подчеркнул Лесовой.

Как сообщалось, аналитики финансовых рынков инвесткомпании ICU спрогнозировали, каким будет курс доллара до конца года. В частности, они считают возможным постепенную девальвацию гривны до конца декабря.

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