Курс долара в середині грудня: як підвищиться вартість валюти

Посеред грудня ситуація на валютному ринку навряд чи вийде з-під контролю, вважає експерт.

У другому тижні грудня очікується поступове здорожчання долара. НБУ не зацікавлений в значній девальвації гривні. Тому не варто очікувати глобальних змін навіть попри очікуване поступове підвищення курсу.

Про це розповів банкір Тарас Лєсовий в коментарі РБК.Україна.

За його словами, наразі валютний ринок України убезпечений від стрімких і неконтрольованих змін. До того ж регулятор не зацікавлений в значній девальвації гривні, адже це може породити нову інфляційну "хвилю".

"Курси валют не є статичними, то цілком логічним можна очікувати надалі різновекторні поперемінні зміни, але без хаотичних стрибків. Рух курсів вгору триватиме, однак уповільнено", - сказав він.

Банкір прогнозує, що основні характеристики валютного ринку наступного тижня (9-15 грудня будуть такими.

коридори допустимих валютних змін складуть 41,4-41,8 грн/долар (на міжбанку) та 41,5-42 грн/долар (на готівковому ринку);

середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.

середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Посеред грудня ситуація на валютному ринку навряд чи вийде з-під контролю. Курсові зміни будуть помірними та збігатимуться з очікуваннями ринку. Наразі можна вважати, що курсова стабільність є вагомим складником загальної ситуації в країні, що продовжує боротися за своє існування. Наступного тижня не очікується якихось надмірних ажіотажних проявів. Відтак курсові зміни будуть досить комфортними для ринку", -наголосив Лєсовий.

Як повідомлялося, аналітики фінансових ринків інвесткомпанії ICU спрогнозували, яким буде курс долара до кінця року. Зокрема, вони вважають можливою поступову девальвацію гривні до кінця грудня.

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