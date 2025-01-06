Украина получит 180 тыс. снарядов для "Гепардов": когда начнется поставка

Десятки миллионов евро на финансирование производства предоставит немецкое правительство, сообщили в компании.

Немецкий машиностроительный и вооруженный концерн со штаб-квартирой в Дюссельдорфе Rheinmetall объявил о поставках Украине дополнительных 180 тыс. боеприпасов для зенитных установок "Гепард" (Gepard).

Об этом пишет "Голос Америки" со ссылкой на Rheinmetall.

Как отмечает жерело, заказ разместил Минобороны Украины в декабре 2024 года.

Первые снаряды поступят в Украину в 2026 году.

По заявлению компании, Германия передала Украине 55 зенитных танков.

"Rheinmetall также предоставил атакованной стране разные современные системы противовоздушной обороны, такие как Skynex", — добавили там.

Gepard / Фото: commons.wikimedia.org

Что известно о зенитной установке Gepard

Как ранее писал ТСН.ua, германская зенитная самоходная артиллерийская установка Gepard (Flugabwehrkanonenpanzer Gepard) разрабатывалась с 1966 года.

Согласно техническим характеристикам установок Gepard 1A2, предоставленных Бундесвером, основной двигатель установки является многотопливным, с мощностью 610 kW (830 л.с.), а расход топлива составляет около 150 л/100 км, Объем топливных баков - 985 л, максимальная скорость – около 65 км/ч.

По словам военного эксперта Кирилла Данильченко "Гепард" является "многоцелевой системой, которая способна работать с боевых порядков механизированных частей, прикрывать колонны на марше, наносить удары из засад за счет РЛС, засекающей воздушную цель в 15 км". Установка может "работать" и бронебойными снарядами в борта танков или в лоб бронетехники с более слабой броней.

Ранее Швеция выделила 26 млн евро на косвенную поддержку ПВО Украины. Деньги передадут Румынии, чтобы она смогла заменить систему Patriot, предоставленную Украине.

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