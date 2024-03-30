Боеприпасы для "Гепардов" в Украине: СМИ пишут об улучшении снабжения

Снабжение украинской армии снарядами для зенитных самоходных артиллерийских установок немецкого производства Gepard в последнее время стало лучше.

Об этом пишет BILD со ссылкой на слова неназванного офицера ВСУ.

Летом прошлого года издание писало, что на фронте в Украине возникли перебои с поставками снарядов для "Гепардов". Причиной этого стала их нехватка в самой Германии. Из-за возникшего дефицита украинские зенитчики были вынуждены их экономить.

Затем в Минобороны ФРГ сообщили, что наращивают поставки. В конце марта журналистам удалось побеседовать с украинским офицером на условиях анонимности. В разговоре военнослужащий подтвердил, что на фронте уже ощутили последствия усилий союзников и ситуация с поставками боеприпасов для САУ Gepard действительно несколько улучшилась.

Регулярное и достаточное снабжение Сил обороны Украины артиллерийскими снарядами особенно важно сейчас, когда Россия активизировала обстрелы украинской инфраструктуры. В марте, например, вражеским атакам подверглись Днепровская ГЭС и Змиевская ТЭС под Харьковом.

"Gepard особенно хорошо проявили себя в борьбе с иранскими дронами Shaheed. Но их дальнобойность ограничена, поэтому они не помогают от ракет", – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что для защиты украинской территории от ракетных атак на вооружении ВСУ есть советские комплексы С-300, а также западные Patriot, IRIS-T, SAMP/T и NASAMS. Однако их недостаточно, поэтому МИД Украины призывает союзников предоставить стране больше современных систем ПВО, которые могут сбивать российские ракеты.

Напомним основные тактико-технические характеристики САУ Gepard и зачем они нужны Украине.

Читайте также: