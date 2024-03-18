Две страны договорились об увеличении производства боеприпасов для Украины

Германия и Польша договорились увеличить производство снарядов для помощи Украине.

Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус во время встречи с польским коллегой Владиславом Косиняк-Камишем, пишет "Радио Свобода".

"Поддержка украинской армии в войне против россиян заключается не только в поставках боеприпасов, которые можно найти где-то... Нужно наращивать производство в Германии, Польше и других странах", — сказал Писториус.

Он также отметил, что Берлин и Варшава будут работать над этим с промышленностью обеих стран.

Тем временем Чехия нашла для Украины полмиллиона снарядов. Страна приобрела около 800 тысяч снарядов от разных поставщиков в мире и нашла еще 700 тысяч дополнительных.

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