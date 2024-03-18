Дві країни домовилися про збільшення виробництва боєприпасів для України

Німеччина і Польща домовилися збільшити виробництво снарядів для допомоги Україні.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі з польським колегою Владиславом Косиняк-Камишем, пише "Радіо Свобода".

"Підтримка української армії у війні проти росіян полягає не лише у постачанні боєприпасів, які можна десь знайти... Потрібно нарощувати виробництво у Німеччині, Польщі та інших країнах", - сказав Пісторіус.

Він також зазначив, що Берлін і Варшава працюватимуть над цим з промисловістю обох країн.

Тим часом Чехія знайшла для України пів мільйона снарядів. Країна придбала близько 800 тисяч снарядів від різних постачальників у світі та відшукала ще 700 тисяч додаткових.

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