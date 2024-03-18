Чехія знайшла для України пів мільйона снарядів - WSJ

Артилерійські боєприпаси, закуплені в країнах поза ЄС з ініціативи Чехії, можуть доправити до України найближчим часом.

Чехія придбала близько 800 тисяч артилерійських снарядів від різних постачальників у всьому світі та знайшла ще 700 тисяч, які можна придбати додатково.

Про це пише виданння WSJ.

За даними видання, йдеться про 300 тисяч снарядів радянського зразка і близько 500 тисяч — західного виробництва.

Журналісти WSJ стверджують, що постачальниками боєприпасів для Чехії, які вона передасть Україні, союзники Росії. Прага не каже, звідки надходять боєприпаси.

За даними WSJ, торговельні угоди припускають, що постачання здійснюватимуться через Чехію чи треті країни, щоб приховати зв'язок між країнами походження та Україною і не викликати гнів Москви на постачальника.

Наразі вже сплачено перший транш на 300 тисяч снарядів, водночас найбільший внесок зробила Німеччина, пише видання.

Як зазначають у чеському уряді, під час надходження коштів буде доступно більше снарядів. Перші постачання до України можуть розпочатися протягом найближчих кількох тижнів.

Нагадаємо, у лютому президент Чехії Петро Павло заявив, що Прага знайшла 800 тисяч артснарядів, які б могли доправити до України. Політик уточнив, що боєприпаси можна доправити за кілька тижнів, але для цього потрібне фінансування. До закупівлі, окрім Чехії, приєдналися ще 18 країн.

Днями президент Чехії оголосив, що постачання українським військовим артилерійських боєприпасів розпочнеться протягом кількох тижнів.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Чехії зробив нову заяву щодо можливої присутності в Україні військ країн НАТО.

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