Чехия нашла для Украины полмиллиона снарядов — WSJ

Артиллерийские боеприпасы, закупленные в странах вне ЕС по инициативе Чехии, могут доставить в Украину в ближайшее время.

Чехия приобрела около 800 тысяч артиллерийских снарядов от разных поставщиков по всему миру и нашла еще 700 тысяч, которые можно приобрести дополнительно.

Об этом пишет издание WSJ.

По данным издания, речь идет о 300 тысячах снарядов советского образца и около 500 тысячах — западного производства.

Журналисты WSJ утверждают, что поставщиками боеприпасов для Чехии, которые передаст она Украине, союзники России. Прага не говорит, откуда приходят боеприпасы.

По данным WSJ, торговые соглашения предполагают, что поставки будут производиться через Чехию или третьи страны, чтобы скрыть связь между странами происхождения и Украиной и не вызвать гнев Москвы на поставщика.

В настоящее время уже оплачен первый транш на 300 тысяч снарядов, в то же время самый большой вклад внесла Германия, пишет издание.

Как отмечают в чешском правительстве, при поступлении средств будет доступно больше снарядов. Первые поставки в Украину могут начаться в ближайшие несколько недель.

Напомним, в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла 800 тысяч артснарядов, которые могли бы доставить в Украину. Политик уточнил, что боеприпасы можно доставить через несколько недель, но для этого нужно финансирование. К покупке, кроме Чехии, присоединились еще 18 стран.

На днях президент Чехии объявил, что поставки украинским военным артиллерийским боеприпасам начнутся в течение нескольких недель.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Чехии сделал новое заявление о возможном присутствии в Украине войск НАТО.

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