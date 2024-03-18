Оккупанты продвигаются вперед на двух направлениях фронта: DeepState обновил карту

Украинский Генштаб официально еще не комментировал информацию о продвижении россиян.

По состоянию на 18 марта 2024 года, российская армия продвинулась в Орловке на Авдеевском направлении и возле Вербового на Запорожском направлении.

Об этом сообщают украинские аналитики DeepState.

"Враг продвинулся в Орловке и возле Вербового. Продолжаются боевые действия возле Роботиного, Вербового и Горьковского", — говорится в сообщении DeepState.

Согласно утреннему отчету Генштаба, на Авдеевском направлении украинскими защитниками отражены 13 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Орловка, Александрополь и Невельское Донецкой области. А на Ореховском направлении – 7 атак врага вблизи Роботиного и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Где россияне продвинулись на фронте 18 марта 2024 года. ФОТО: DeepState

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber