Боєприпаси для "Гепардів" в Україні: ЗМІ пишуть про покращення постачання

Постачання української армії снарядами для зенітних самохідних артилерійських установок німецького виробництва Gepard останнім часом стало кращим.

Про це пише BILD із посиланням на слова неназваного офіцера ЗСУ.

Влітку минулого року видання писало, що на фронті в Україні виникли перебої з постачанням снарядів для "Гепардів". Причиною цього стала їхня нестача в самій Німеччині. Через дефіцит, що виник, українські зенітники були змушені їх економити.

Потім у Міноборони ФРН повідомили, що нарощують постачання. Наприкінці березня журналістам удалося поговорити з українським офіцером на умовах анонімності. У розмові військовослужбовець підтвердив, що на фронті вже відчули наслідки зусиль союзників і ситуація з постачанням боєприпасів для САУ Gepard справді дещо покращала.

Регулярне та достатнє постачання Сил оборони України артилерійськими снарядами особливо важливе зараз, коли Росія активізувала обстріли української інфраструктури. У березні, наприклад, ворожих атак зазнали Дніпровська ГЕС і Зміївська ТЕС під Харковом.

"Gepard особливо добре проявили себе у боротьбі з іранськими дронами Shaheed. Але їхня далекобійність обмежена, тому вони не допомагають від ракет", — йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що для захисту української території від ракетних атак на озброєнні ЗСУ є радянські комплекси С-300, а також західні Patriot, IRIS-T, SAMP/T та NASAMS. Однак їх недостатньо, тому МЗС України закликає союзників надати країні більше сучасних систем ППО, які можуть збивати російські ракети.

Нагадаємо, основні тактико-технічні характеристики САУ Gepard і навіщо вони потрібні Україні.

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