Ворог планує велике оточення для української армії — експерт

Російська окупаційна армія планує здійснити велике оточення наших військових підрозділів на території від Покровська до Часового Яру.

Таку думку висловив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі телеканалу “Еспресо”, опираючись на мапу DeepState.

За його словами, напрямок руху російських військ під Покровськом свідчить, що ворог намагається обійти місто з заходу та перерізати дорогу, яка сполучає його з Дніпропетровською областю.

“З того, що бачу по мапі, противник планує обійти Покровськ із заходу, оточити з півдня, заходу та півночі місто, змусити наших військових відійти”, - зазначив експерт.

З іншого боку Іван Ступак звернув увагу на напрямок Часового Яру.

“Якщо провести умовну дугу від Покровська до Часового Яру, то стрілочки на мапі і є наміром Російської Федерації. Тобто зробити таку дугу, велике оточення для наших військових і одразу захопити не 10-20 кв. км, а, можливо, декілька сотень і навіть тисячу квадратних кілометрів території. Думаю, тут спроба у них така є", - припустив він.

Нагадаємо, раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що російські окупанти намагаються проникати малими групами в населені пункти на південь від Покровська.

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