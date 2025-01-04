Ворог планує велике оточення для української армії — експерт

Оглядач побачив загрозу для території на сотні квадратних кілометрів.
Російська окупаційна армія планує здійснити велике оточення наших військових підрозділів на території від Покровська до Часового Яру.
Таку думку висловив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі телеканалу “Еспресо”, опираючись на мапу DeepState.
За його словами, напрямок руху російських військ під Покровськом свідчить, що ворог намагається обійти місто з заходу та перерізати дорогу, яка сполучає його з Дніпропетровською областю.
“З того, що бачу по мапі, противник планує обійти Покровськ із заходу, оточити з півдня, заходу та півночі місто, змусити наших військових відійти”, - зазначив експерт.
З іншого боку Іван Ступак звернув увагу на напрямок Часового Яру.
“Якщо провести умовну дугу від Покровська до Часового Яру, то стрілочки на мапі і є наміром Російської Федерації. Тобто зробити таку дугу, велике оточення для наших військових і одразу захопити не 10-20 кв. км, а, можливо, декілька сотень і навіть тисячу квадратних кілометрів території. Думаю, тут спроба у них така є", - припустив він.
Нагадаємо, раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що російські окупанти намагаються проникати малими групами в населені пункти на південь від Покровська.
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