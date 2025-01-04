"Ми втрачаємо 20 кілометрів квадратних кожної доби": Чмут про просування окупантів

Україна втратила за рік близько 3600 км² території на всіх напрямках. А у листопаді темпи просування росіян досягли піку: 610 км²/місяць та 20,3 км²/добу.

Таку думку висловив голова волонтерського фонду "Повернись живим", військовий та аналітик Тарас Чмут у соцмережі Х.

Чмут також зазначив, що цьогоріч Україна провела успішну операцію в Курській області, взявши під контроль близько 1100 км², з яких наразі утримується 460 км².

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За його словами, росіяни нарощують динаміку наступу. Якщо у червні втрати складали близько 100 км²/місяць та 3,4 км²/добу, то у вересні вже близько 400 км²/місяць та 13,4 км²/добу.

"Вдумайтеся, ми втрачаємо 20 кілометрів квадратних кожної доби. Кожної. Нашої власної землі", – зазначив Чмут.

Він додав, що Росії такі просування даються "величезною кількістю втрат техніки, боєприпасів та людей", а співвідношення втрат вже вийшли на рівень Другої світової, на окремих ділянках.

"Але ворог продовжує сунути і сунути", – підсумував військовий.

Нагадаємо, втрати путінської армії на фронті величезні, штурмовим групам доводиться переступати через тіла своїх попередників.

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