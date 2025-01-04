Враг планирует большое окружение украинской армии — эксперт

Обозреватель увидел угрозу территории на сотни квадратных километров.
Российская оккупационная армия планирует осуществить большое окружение наших военных подразделений на территории от Покровска до Часового Яра.
Такое мнение высказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире телеканала "Еспресо", опираясь на карту DeepState.
По его словам, направление движения российских войск под Покровском свидетельствует, что враг пытается обойти город с запада и перерезать дорогу, соединяющую его с Днепропетровской областью.
"Из того, что вижу по карте, противник планирует обойти Покровск с запада, окружить с юга, запада и севера город, заставить наших военных отойти", — отметил эксперт.
С другой стороны, Иван Ступак обратил внимание на направление Часового Яра.
“Если провести условную дугу от Покровска до Часового Яра, то стрелочки на карте и есть намерение Российской Федерации. тысячу квадратных километров территории. Думаю, здесь попытка у них такая есть", — предположил он.
Напомним, ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что российские кафиры пытаются проникать малыми группами в населенные пункты к югу от Покровска.
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