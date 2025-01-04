Враг планирует большое окружение украинской армии — эксперт

Российская оккупационная армия планирует осуществить большое окружение наших военных подразделений на территории от Покровска до Часового Яра.

Такое мнение высказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире телеканала "Еспресо", опираясь на карту DeepState.

По его словам, направление движения российских войск под Покровском свидетельствует, что враг пытается обойти город с запада и перерезать дорогу, соединяющую его с Днепропетровской областью.

"Из того, что вижу по карте, противник планирует обойти Покровск с запада, окружить с юга, запада и севера город, заставить наших военных отойти", — отметил эксперт.

С другой стороны, Иван Ступак обратил внимание на направление Часового Яра.

“Если провести условную дугу от Покровска до Часового Яра, то стрелочки на карте и есть намерение Российской Федерации. тысячу квадратных километров территории. Думаю, здесь попытка у них такая есть", — предположил он.

Напомним, ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что российские кафиры пытаются проникать малыми группами в населенные пункты к югу от Покровска.

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