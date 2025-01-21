Не Ісус Христос: вчені приголомшили, що Син Божий мав інше ім'я

Протягом століть Ісус Христос був у центрі християнства. Однак зараз експерти стверджують, що "Ісус Христос" може бути не зовсім правильним ім'ям.

Про це пише Daily Star.

Вчені вважають, що людина, відома як Ісус, мала б ім'я своєю рідною арамейською мовою, яке звучить зовсім не так, як сучасна версія.

Ім'я "Ісус" не існувало в його нинішньому вигляді за життя Ісуса. Насправді, воно містить літери, які навіть не з'явилися в письмовій мові до 1500 років після його смерті.

Протягом багатьох років ім'я Ісуса пройшло через процес перекладу і транслітерації, перейшовши з арамейської на іврит, потім — на грецьку, латинську і англійську мови в XVI столітті.

На думку професора Дінеке Гоутмана з Протестантського богословського університету в Нідерландах, ім'я Ісуса, швидше за все, було б Єшуа – або його скорочена форма Єшу (Yeshua, Yeshu).

Професор сказав: "Його ім'я, ймовірно, було б арамейською: Єшуа. Цілком ймовірно, що саме так він і представлявся. Інший варіант – це більш коротка форма Єшу, яка використовується в пізнішій рабинській літературі".

Крім того, експерти стверджують, що прізвище Ісуса не було "Христос" – насправді це титул, що походить від грецького слова Christos, що означає "помазаник". Натомість прізвище Ісуса було б більше пов'язане з його рідним містом. Тому Ісуса, найімовірніше, звали б Єшу Назарене (Yeshu Nazarene).

Ісус та його учні жили в регіоні Римської імперії під назвою Юдея, який зараз розташований на території сучасних Палестини та Ізраїлю. Але багато вчених вважають, що Ісус народився і виріс у Назареті, невеликому містечку в Галілеї.

Професор Гоутман, експерт з питань взаємовідносин між юдаїзмом та християнством, пояснив це: "Ми не можемо точно знати, якими мовами розмовляв Ісус. Однак, враховуючи те, що його родина походила з Назарету, ми можемо припустити, що його повсякденною мовою була арамейська".

Арамейська була первинною мовою регіону, і свідчення стародавніх текстів показують, що її широко використовувало єврейське населення. За часів життя Ісуса ця мова поширилася на більшій частині Близького Сходу.

Навіть ранні грецькі версії Євангелій зберігають певні висловлювання Ісуса оригінальною арамейською мовою.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чому з’явилася літера "H" у "Jesus H. Christ". За словами дослідника, найбільш поширена теорія пов’язує літеру "H" з христограмами, які використовували ранні християни.

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