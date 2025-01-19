Вчені заявили, що заново створять вимерлого мамонта — що саме вони зроблять

В компанії стверджують, що тварина буде жити під пильним наглядом на території великого заповідника.

Біотехнологічний стартап, який працює над відновленням вимерлих тварин, залучив 200 млн доларів на створення мамонта. Цікаво, що вчені оцінили проєкт в 10,2 млрд доларів, що у понад шість разів перевищує оцінку "воскресіння" прадавньої тварини.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Як відомо, науковці Colossal Biosciences Inc. спробують "воскресити" дронта, тасманійського тигра і шерстистого мамонта за допомогою ДНК і геноміки.

Співзасновник і головний виконавчий директор компанії Бен Ламм каже, що його співробітники також на шляху до виведення дитинча шерстистого мамонта, народженого від сурогатної матері-слонихи. І результат обіцяють оприлюднити вже до кінця 2028 року.

"Ми нічого не будемо робити, поки не отримаємо правильні геноми", — сказав Ламм.

За його словами, компанія перебуває на стадії редагування клітин, тобто визначила цільові гени, над якими потрібно працювати.

Colossal намагається створити дитинча шляхом редагування генів мамонта, отриманих зі стародавніх зразків, знайдених у замерзлій тундрі, в гени клітин азійських слонів.

Водночас є вчені, які скептично ставляться до цього проєкту. Вони ставлять під сумнів їхню обґрунтованість і те, чи зможуть знову введені тварини вижити сьогодні, особливо з огляду на зміну клімату, скорочення ареалу проживання і збільшення кількості інвазивних видів. Шерстистий мамонт в основному вимер 10 тис. років тому, хоча деякі популяції дожили до 4 тис. років тому.

Компанія Colossal Biosciences повідомила, що залучила новий раунд фінансування від одного інвестора, TWG Global, що збільшило загальний обсяг залучених коштів до 435 млн доларів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чому не всі тварини перетнули Берінгів міст між Америкою та Азією.

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