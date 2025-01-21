Смерть дитини у кріслі стоматолога в Тернополі: яка доля лікаря

У Тернополі відсторонили від роботи стоматолога, у якого під час лікування зубів помер хлопчик.

Про це повідомила Тернопільська обласна прокуратура.

У заяві прокуратури вказано, що суд задовольнив клопотання слідчого поліції про відсторонення від роботи та обрання запобіжного заходу стоматологу однієї з лікарень Тернополя, у якого під час операції під загальним наркозом 13 листопада 2023 року помер малолітній пацієнт.

Нагадаємо, раніше стоматологу було повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків.

Лікарці-анестезіологині, яка теж брала участь в операції, теж було повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків. Медикиню відсторонили від роботи, суд обрав їй запобіжний захід.

Додамо, що за даними судово-медичної експертизи, причиною смерті дитини стала гостра легенево-серцева недостатність.

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