Смерть дитини під час лікування зубів: у Тернополі лікарці повідомлено про підозру 

У справі щодо смерті 2-річного малюка у тернопільській лікарні під час лікування зубів є перші результати.

У Тернополі під час лікування карієсу дитині раптово стало зле, і за деякий час дитина померла.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, 13 листопада 2023 року у комунальному медичному закладі у Тернополі хлопчику, якому був 1 рік 10 місяців, здійснювали стоматологічні процедури під дією загального наркозу. Під час лікування у дитини почав падати тиск крові і її доправили до реанімаційного відділення. У реанімації хлопчик помер.

За процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури лікарці повідомлено про підозру ) за фактом неналежного виконання професійних обов’язків (ч. 2 ст. 140 КК України).

За даними судово-медичної експертизи, попередня причина смерті – гостра легенево-серцева недостатність.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу і відсторонення її від займаної посади.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині у вогні живцем згоріла 4-річна дівчинка.

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