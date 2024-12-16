Блінкен обговорив з Леммі допомогу Україні: подробиці

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з очільником МСЗ Великої Британії Девідом Леммі. Зокрема, йшлося про посилення військової допомоги Україні

Про це повідомили у пресслужбі Державного департаменту США.

Під час розмови Блінкен та Леммі акцентували на необхідності посилення військової допомоги Україні в умовах ескалації війни.

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"Щодо України вони обговорили необхідність збільшення допомоги у сфері безпеки, особливо з огляду на ескалаційне рішення Росії звернутися до КНДР з проханням про постачання солдатів для продовження своєї жорстокої агресивної війни", – йдеться у заяві Держдепу.

Сторони також обговорили ситуацію в Сирії. Зокрема, йшлося про принципи, яких мають дотримуватися США та країни регіону у період перехідного процесу та формування нового уряду. Блінкен підтвердив американську підтримку нового сирійського уряду.

Окрім того, щодо ситуації в Газі Блінкен і Леммі наголосили на важливості укладення угоди про припинення вогню, що передбачає негайне звільнення всіх заручників.

До слова, 12 грудня президент США Джо Байден ухвалив рішення про виділення Україні нового пакета військової допомоги.

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