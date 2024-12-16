Блинкен обсудил с Лэмми помощь Украине: подробности

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МСЗ Великобритании Дэвидом Лэмми. В частности, речь шла об усилении военной помощи Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного департамента США.

Во время разговора Блинкен и Лэмми акцентировали внимание на необходимости усиления военной помощи Украине в условиях эскалации войны.

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"По Украине они обсудили необходимость увеличения помощи в сфере безопасности, особенно учитывая эскалационное решение России обратиться к КНДР с просьбой о поставках солдат для продолжения своей жестокой агрессивной войны", — говорится в заявлении Госдепа.

Стороны также обсудили ситуацию в Сирии. В частности, речь шла о принципах, которые должны соблюдаться США и странами региона в период переходного процесса и формирования нового правительства. Блинкен подтвердил американскую поддержку нового сирийского правительства.

Кроме того, по ситуации в Газе Блинкен и Лэмми отметили важность заключения соглашения о прекращении огня, предусматривающего немедленное освобождение всех заложников.

К слову, 12 декабря президент США Джо Байден принял решение о выделении Украине нового пакета военной помощи.

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