Байден утвердил новый пакет военной помощи: что получит Украина

Действующая администрация Белого дома намерена выделять новые пакеты помощи Украине до конца своей каденции.

Президент США Джо Байден принял решение о выделении Украине нового пакета военной помощи, в который вошли дополнительные системы ПВО и другие виды вооружения, необходимые украинским защитникам.

Об этом заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности во время прессбрифинга в Вашингтоне в четверг, 12 декабря.

"Сегодня [12 декабря – ред.] президент утвердил новый пакет помощи Украине в сфере безопасности, который снабдит их дополнительными средствами ПВО, артиллерией, беспилотниками и бронетехникой", – сообщил Кирби.

Представитель Белого дома добавил, что средства на военную помощь Украине были выделены в пределах полномочий президента США (PDA). Эта помощь будет уже 72-м пакетом, выделенным действующей администрацией.

"Как четко подчеркнул президент, мы продолжим предоставлять дополнительные пакеты [помощи Украине – ред.] до завершения работы этой администрации", — подчеркнул Джон Кирби.

Напомним, неделю назад США объявили, что готовят пакет помощи Украине почти на миллиард долларов. Средства будут направлены на закупку нового оружия у производителей.

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