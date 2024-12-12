Байден ухвалив новий пакет військової допомоги: що отримає Україна

Чинна адміністрація Білого дому має намір виділяти нові пакети допомоги України до кінця своєї каденції.

Президент США Джо Байден ухвалив рішення про виділення Україні нового пакета військової допомоги, до якого увійшли додаткові системи ППО та інші види озброєння, необхідні українським захисникам.

Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки під час пресбрифінгу в Вашингтоні у четвер, 12 грудня.

"Сьогодні [12 грудня – ред.] президент затвердив новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки, який забезпечить їх додатковими засобами ППО, артилерією, безпілотниками та бронетехнікою", – повідомив Кірбі.

Представник Білого дому додав, що кошти на військову допомогу Україні були виділені в межах повноважень президента США (PDA). Ця допомога буде вже 72-м пакетом, виділеним чинною адміністрацією.

"Як чітко наголосив президент, ми продовжимо надавати додаткові пакети [допомоги Україні – ред.] до завершення роботи цієї адміністрації", – наголосив Джон Кірбі.

Нагадаємо, тиждень тому США оголосили, що готують пакет допомоги Україні майже на мільярд доларів. Кошти будуть спрямовані на закупівлю нової зброї у виробників.

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