Масове поховання під Ізюмом: стало відомо, скільки тіл ще не упізнано

Від березня до 10 вересня 2022 року місто Ізюм перебувало під окупацією російських військ. У цей трагічний період збройні формування РФ вчиняли численні злочини проти місцевих жителів, зокрема вбивства, катування та масові поховання. Одне з таких місць було знайдено в лісосмузі неподалік кладовища на вулиці Шекспіра.

Як повідомили в Ізюмській міській раді, після звільнення міста тут виявили масове поховання.

Завдяки зусиллям ДСНС, волонтерів, правоохоронців та слідчих вдалося ексгумувати понад 450 тіл. Усі останки було направлено до Харкова для проведення судово-медичних експертиз, аби встановити причини смерті та ідентифікувати загиблих.

Наразі залишаються неідентифікованими 22 особи, які були попередньо записані як "невідома жінка" або "невідомий чоловік". Інформація про їхніх родичів або знайомих, які могли б надати необхідні свідчення, відсутня, що унеможливлює завершення експертиз.

"Ми звертаємося до всіх мешканців громади з проханням допомогти у пошуку родичів або надати будь-які відомості про загиблих. Ми віримо, що за допомогою вашої небайдужості ці загиблі зможуть бути належно ідентифіковані та поховані з пошаною", – наголошують в міській раді.

Нагадаємо, раніше Третя штурмова бригада оприлюднила відеодокази воєнних злочинів, які російські окупанти скоїли в селищі Невське на Луганщині. На записі зафіксовано, як Олег Ігорьович Рудаков, відомий під позивним “Рудік”, віддає злочинні накази через радіозв’язок.