23 червня 2022 року – цей день в історії / Фото: pixabay.com

23 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

23 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

23 червня 2022 року – четвер. 120-й день війни Росії проти України. 174-й день року. Яке сьогодні, 23 червня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

23 червня - День державної служби в Україні. Подія була започаткована президентом Леонідом Кучмою 4 квітня 2003 року. Дата співпадає з Днем державної служби ООН. Мета події - привернути увагу суспільства в Україні до важливого внеску державної служби у розвиток країни.

Також 23 червня - Міжнародний Олімпійський день. Для участі в цій події зовсім не потрібно бути спортсменом чи вставнолювати якісь рекорди. Вона була запроваджена на честь повернення Олімпійського руху світові шляхом створення Міжнародного олімпійського комітету.

А ще 23 червня - День державної служби ООН. Подію започаткували в грудні 2002 року. Її мета - привернути увагу країн-членів до важливої ролі державного управління в розвитку.

23 червня - Міжнародний день жінок в інженерії. Подія була започаткована Товариством жінок-інженерів Великої Британії 2014 року. А вже 2016 року до святкування приєдналася ЮНЕСКО. Головна мета цього дня - привернути увагу до внеску жінок в інженерну справу.

Також 23 червня - Міжнародний день вдів. Ця подія була започаткована Організацією Об'єднаних Націй 21 грудня 2010 року. Головна її мета в приверненні уваги до тих проблем, які повстають перед вдовами та їхніми дітьми.

23 червня - яке сьогодні свято в церковному календарі

23 червня - день пам'яті священномученика Тимофія Пруського / Фото: pixabay.com

23 червня в церковному календарі – день пам'яті священномученика Тимофія Пруського. Він був вірним християнином та жив в IV столітті в місті Пруси. Його життя припало на роки правління жорстокого імператора Юліана Відступника, який відомий своїм ганебним ставленням до християн. Тимофія було заарештовано. Його залякували, та він продовжував розповсюджувати серед язичників Слово Боже. Юліан розлютився і наказав стратити священномученика. Сталося це 362 року.

Пам’ятні дати 23 червня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 23 червня:

1868 рік — Крістофер Шоулз зі штату Вісконсин одержує патент на друкарську машинку;

1917 рік — на II-му Всеукраїнському військовому з'їзді в Києві проголосили І Універсал Української Центральної Ради;

1940 рік — французький генерал Шарль де Голль оголошує про створення в Лондоні Французького національного комітету;

1941 рік — починається найбільша в історії танкова битва в районі Луцьк-Рівне-Дубно-Броди (завершилася 29 червня);

1961 рік — набуває чинності підписаний 1959 року Договір про мирне наукове використання Антарктики;

1987 рік — Сергій Бубка встановлює світовий рекорд у стрибках з жердиною (6 м 3 см);

1990 рік — почанається повернення кримських татар на Батьківщину;

2001 рік — розпочинається триденний офіційний візит папи римського Івана Павла II в Україну;

2016 рік — на референдумі щодо членства Великої Британії в ЄС більшість його учасників (52% при явці 72%) голосують за вихід Об'єднаного Королівства з Євросоюзу (так званий "Брекзіт").

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 червня

Які сьогодні іменини: Олексій, Олександр, Герасим, Василь, Ілля, Ігнатій, Інокентій, Макар, Кузьма, Павло, Микола, Тимофій, Тетяна, Антоніна, Ганна.

23 червня народилися:

1874 рік — український книгознавець, бібліограф Богдан Боднарський;

1931 рік — український кінорежисер, сценарист Григорій Кохан.

Погода на 23 червня

23 червня в Києві хмарна погода, вранці можливий дощ, який до обіду послабшає. У Львові хмарно, без опадів. У Харкові хмарна погода, вночі можливий дощ, але від ранку опадів не передбачається. В Одесі хмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві +20 вдень та +15 вночі. У Львові +22 вдень та +10 вночі. У Харкові +22 вдень та +12 вночі. В Одесі +23 вдень та +15 вночі.