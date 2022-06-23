Смерть Марадони: вісьмох медиків судитимуть за ненавмисне вбивство

В Аргентині завершили розслідування обставин смерті легенди футболу Дієго Марадони.

Вісім людей, які стежили за здоров'ям легенди світового футболу Дієго Марадони, будуть відповідати в аргентинських судах. Їх звинувачують у злочинній недбалості у справі про його смерть від зупинки серця в листопаді 2020 року.

Про це у середу, 22 червня, повідомило агентство Reuters з посиланням на матеріали обвинувачення.

Медична комісія, призначена для розслідування смерті Марадони, у 2021 році прийшла до висновку, що медична команда зірки футболу діяла “неналежним, неповним і необачним чином”.

Серед підозрюваних - нейрохірург і особистий лікар Марадони Леопольдо Луке, психіатр Агустіна Косачов, психолог Карлос Діас, медсестра Гізелла Мадрид і медбрат Рікардо Альмірон, їхній керівник Маріано Перроні, а також лікарі Педро Ді Спанья і Ненсі Форліні.

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Підсудні заперечують відповідальність за смерть Марадони. Суддя зазначив, що адвокати деяких із них просили закрити справу.

Адвокат Косачова Вадим Міщанчук заявив, що вони оскаржуватимуть це рішення, додавши, що сфера допомоги психіатра не має жодного відношення до причини смерті Марадони.

“За всяку ціну шукають винного і втрачають об’єктивність”, – сказав адвокат.

Згідно з кримінальним кодексом Аргентини злочин "просте вбивство" зазвичай тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 25 років. Дата розгляду ще не визначена.

Нагадаємо, колишній адвокат легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадони Матіас Морла розповів, що спричинило смерть його клієнта.

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