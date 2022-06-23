Окупанти обстріляли Апостолове на Дніпропетровщині

Інформація про руйнування та постраждалих з’ясовується, місце "прильоту" поки не називають.

Увечері 22 червня російські окупанти поцілили по місті Апостолове Криворізького району Дніпропетровщини.

Про це повідомив міський голова Апостолового Андрій Оса.

"Місця прильоту із зрозумілих причин деталізувати не можу", – зазначив він.

Інформація про руйнування та постраждалих з’ясовується.

Також Оса звернувся до місцевих жителів з проханням обачними і обережними під час пересування зранку. Адже всі місця, де можуть бути розкидані касети та їх елементи, зараз невідомі. Мер закликав не чіпати жодних невідомих металевих предметів і простежити за дітьми.

"У разі виявлення таких предметів телефонувати 101, 102, або на гарячу лінію міської ради 0 (67) 825 60 05", – сказав Оса.

Нагадаємо, що близько 23:00 на території Апостолового була оголошена повітряна тривога. Через кілька хвилин мер попросив людей залишатись в укриттях ще протягом пів години.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілів окупантами Харківської області за добу загинули десять цивільних.

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