Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти обстріляли Апостолове на Дніпропетровщині

Дата публікації
Перегляди
365
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти обстріляли Апостолове на Дніпропетровщині

Фото: Національна поліція України

Інформація про руйнування та постраждалих з’ясовується, місце "прильоту" поки не називають.

Увечері 22 червня російські окупанти поцілили по місті Апостолове Криворізького району Дніпропетровщини.

Про це повідомив міський голова Апостолового Андрій Оса.

"Місця прильоту із зрозумілих причин деталізувати не можу", – зазначив він.

Інформація про руйнування та постраждалих з’ясовується.

Також Оса звернувся до місцевих жителів з проханням обачними і обережними під час пересування зранку. Адже всі місця, де можуть бути розкидані касети та їх елементи, зараз невідомі. Мер закликав не чіпати жодних невідомих металевих предметів і простежити за дітьми.

"У разі виявлення таких предметів телефонувати 101, 102, або на гарячу лінію міської ради 0 (67) 825 60 05", – сказав Оса.

Нагадаємо, що близько 23:00 на території Апостолового була оголошена повітряна тривога. Через кілька хвилин мер попросив людей залишатись в укриттях ще протягом пів години.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілів окупантами Харківської області за добу загинули десять цивільних.

Читайте також:

Ракетний "приліт" по Чорткову – 23 людини поранені, а жителі 30 будинків втратили свої оселі

Ракетний "приліт" по Чорткову – 23 людини поранені, а жителі 30 будинків втратили свої оселі

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація