У Білгородській області РФ троє контрактників дезертирували і втекли

Дезертирство і відмови їхати помирати на війні з Україною — постійні випадки у лавах армії окупантів.
У прикордонній з Україною Білгородській області РФ четверо російських контрактників втекли з військової частини. Їх розшукує поліція країни-агресорки.
Про це пише російський Телеграм-канал Baza.
Серед військовослужбовців, що втекли, — один сержант і троє рядових солдат віком від 25 до 37 років.
"Наразі орієнтування на дезертирів розіслано до всіх відділів поліції прикордонного з Україною регіону", — йдеться в повідомленні.
У виданні зазначають, що "причини такого вчинку невідомі", проте неважко здогадатися, від чого тікали російські військові. Дезертирство і відмови їхати помирати на війні з Україною — постійні випадки у лавах армії окупантів.
Раніше повідомлялося, що командири РФ погрожують окупантам розстрілами у разі втечі (аудіо).
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