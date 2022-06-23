Зеленський сказав, коли в ЄС ухвалять "історичне рішення" щодо України

Зеленський сказав, коли в ЄС ухвалять "історичне рішення" щодо України

За його словами, надати Україні статус кандидатки у члени ЄС можуть 23 червня ввечері.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до історичного рішення Європейської Ради про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС залишаються лічені години.

Про це глава держави повідомив у своєму традиційному відеозверненні у ніч проти 23 червня.

За його словами, надати Україні статус кандидатки у члени ЄС можуть 23 червня ввечері.

"Ключове європейське рішення очікуємо завтра (23 червня. – Ред.) надвечір", – сказав Зеленський.

23 червня президент продовжить говорити з європейськими лідерами, аби забезпечити максимальну підтримку нашій державі.

Вчора, 22 червня, він розмовляв з 11 лідерами європейських країн: Болгарії, Латвії, Греції, Швеції, Естонії, Чехії, Бельгії, Австрії, Словенії, Молдови, Литви.

"Поговорив з лідерами 11 країн": звернення Володимира Зеленського за 22 червня

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