Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Пожежу на "вишках Бойка" видно з космосу: супутникові знімки

Дата публікації
Перегляди
1614
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Пожежу на "вишках Бойка" видно з космосу: супутникові знімки

Фото: Радіо Свобода

На останніх знімках можна побачити чотири осередки пожежі на бурових платформах.

Пожежу на захоплених бурових платформах у Чорному морі, які ще називають "вишками Бойка", видно з космосу.

Про це свідчать супутникові знімки американського аерокосмічного агентства NASA, інформує "Радіо Свобода".

Вперше NASA зафіксувало пожежу 20 червня. Саме тоді окупанти звинуватили українських військових в ударі по бурових платформах. В цей день було зафіксовано три осередки пожежі. 

21 червня пожежа посилилася. В РФ тоді заявляли, що вогонь дістався свердловини вишок.

©

22 червня видно чотири осередки пожежі.

©

Нагадаємо, в анексованому Криму окупанти заявили про нібито удари ЗСУ по "вишках Бойка" у Чорному морі.

Читайте також:

Вкрадені Росією "вишки Бойка" понад добу палають у Чорному морі

Вкрадені Росією "вишки Бойка" понад добу палають у Чорному морі

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація