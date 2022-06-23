Пожежу на "вишках Бойка" видно з космосу: супутникові знімки

На останніх знімках можна побачити чотири осередки пожежі на бурових платформах.
Пожежу на захоплених бурових платформах у Чорному морі, які ще називають "вишками Бойка", видно з космосу.
Про це свідчать супутникові знімки американського аерокосмічного агентства NASA, інформує "Радіо Свобода".
Вперше NASA зафіксувало пожежу 20 червня. Саме тоді окупанти звинуватили українських військових в ударі по бурових платформах. В цей день було зафіксовано три осередки пожежі.
21 червня пожежа посилилася. В РФ тоді заявляли, що вогонь дістався свердловини вишок.
22 червня видно чотири осередки пожежі.
Нагадаємо, в анексованому Криму окупанти заявили про нібито удари ЗСУ по "вишках Бойка" у Чорному морі.
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