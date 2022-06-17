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Данія готова підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

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Данія готова підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Фото: pixabay.com

Уряд Данії готовий підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Країна підтримає відповідне рішення лише якщо Європейська комісія надасть таку рекомендацію.

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод, пише Ekstra Bladet.

"Якщо Єврокомісія вирішить, що Україна готова набути статусу кандидата, то це теж те, що ми можемо підтримати", - сказав Кофод.

Нагадаємо, долю європейського майбутнього України сьогодні, 17 червня, вирішить Єврокомісія. Її висновок стане тим документом, за який голосуватимуть наступного тижня лідери країн Європейського союзу.

Слід також зазначити, що Соціально-економічний комітет ЄС (EESC) підтримав надання Україні статусу кандидата на членство у Євросоюзі. Відповідне рішення ухвалили майже одноголосно: надання Україні статусу кандидата підтримали близько 200 депутатів організації. 

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