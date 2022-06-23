Астрологічний прогноз на 23 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: агресія, яка ще вчора витала у повітрі, сьогодні зміниться умиротворенням та доброзичливістю. Можна ставати до втілення в життя нових проєктів – до того ж, чим глобальнішими вони будуть, тим краще. Час також вдалий для бізнесу, фінансових операцій та спілкування з оточенням — головне, нарівні зі своєю власною поважати і чужу думку.

Символ дня: гора, печера.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 6.

Щасливий колір: жовтий, лимонний.

Щасливі камені дня: повітряний обсидіан, гросуляр, блакитний нефрит.

За яку частину тіла відповідає: лімфатичні вузли в області пахв.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, нетривалі та перебігають у легкій формі. Можна лікуватися відварами трав, самостійно формуючи цілющі збори.

Сни дня: сни цієї ночі найчастіше правдиві та підказують, чи правильним життєвим шляхом йде людина.

Афоризм дня: "Самолюбство не так заслуговує на осуд, як недолік самоповаги" (Вільям Шекспір).

Геометрична фігура дня: овал.

Ангел-охоронець дня: Тисаль – дарує успіх у всіх сферах життя, любові та щастя.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та читати змови, звернені до язичницьких богів.

Табу дня: не можна вирушати у поїздки.

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