24 червня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

24 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

24 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

24 червня 2022 року – п’ятниця. 121-й день війни Росії проти України. 175-й день року. Яке сьогодні, 24 червня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

24 червня - Міжнародний день феї. Позитивна подія, яка сподобається дорослим та дітям. А ще - це чудова можливість поринути в чарівний світ народного фольклору, традиції та історію. Протягом багатьох століть у світ фей вірили кельтські народи. В міфах та легендах ці істоти завжди описуються як мудрі, трішки пустотливі, однак товариські істоти.

Також 24 червня - День басейну. Хоч це і неофіційна, проте позитивна подія. Цікавий факт: перший басейн було споруджено ще в III столітті до нашої ери на територіх сучасного Пакистану.

24 червня - яке сьогодні свято в церковному календарі

24 червня - день пам'яті апостолів Вартоломея та Варнави. / Фото: commons.wikimedia.org

24 червня в церковному календарі – день пам'яті апостолів Вартоломея та Варнави. Апостол Вартоломій був родом з Кани Галілейської. Коли в день П'ятидесятниці зійшов Святий Дух, він та апостол Пилип отримали можливість проповідуваи Євангеліє в Малій Азії та Сирії.

А святий апостол Варнава належить до сімдесяти апостолів Ісуса Христа. Він народився в багатій родині на Кіпрі. Здобув гарну богословську освіту. Насправді його звали Йосія, а своє прізвисько отримав через свою добру вдачу.

Пам’ятні дати 24 червня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 24 червня:

1099 рік — засновували Орден святого Іоанна Єрусалимського;

1128 рік — військо португальського графа Афонсу розбиває опозицію в битві при Сан-Мамеде;

1497 рік — перша задокументована згадка про відвідання європейцем Північної Америки;

1509 рік — коронували короля Англії Генріха VIII;

1717 рік — представники британських масонських лож збираються в пивній "Гусак і рожен", щоб заснувати Велику ложу Англії — об'єднання всіх лож;

1793 рік — французький Конвент приймає першу республіканську конституцію, котра проголошувала верховенство влади народу;

1894 рік — на конгресі в Парижі, скликаному за ініціативою барона П'єра де Кубертена, приймають рішення про утворення Міжнародного Олімпійського комітету і проведення раз на чотири роки Олімпійських ігор;

1901 рік — у Парижі в галереї на вулиці Лафітт відкривається перша виставка Пабло Пікассо;

1917 рік — у Києві на вщент заповненій Софіївський площі Володимир Винниченко зачитує текст І Універсалу Центральної Ради, прийнятий напередодні;

1941 рік — у трьох тюрмах Львова розстріляли 2072 особи "з метою прискореного розвантаження тюрем Львівської області від контрреволюційного, кримінально-політичного елемента";

1941 рік — розпочинаються підготовлені членами ОУН(б) виступи місцевого населення у Львові, Луцьку, Перемишлі, Мостиському, Городоцькому, Рудківському, Бібрському, Жовківському та Яворівському районах Львівської області та Самбірському Дрогобицької області;

1947 рік — вперше офіційно повідомляють про НЛО;

1973 рік — з посади президента Ірландії йде найстаріший державний діяч світу 90-річний Імон де Валера;

2011 рік — у Печерському районному суді Києва починається суд над Юлією Тимошенко у справі про укладення газового контракту з Росією 2009 року.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 червня

Які сьогодні іменини: Єфрем, Варнава, Вартоломій, Марія.

24 червня народилися:

1860 рік — український терапевт і філантроп Феофіл Яновський;

1974 рік — українська співачка Микитенко Ольга Леонтіївна;

1981 рік — український гімнаст, віце-чемпіон Олімпійських ігор Руслан Мезенцев.

Погода на 24 червня

24 червня в Києві хмарна погода, без опадів. У Львові в другій половині дня захмариться, без опадів. У Харкові хмарно, вранці можливий дрібний дощ, який до середини дня посилиться. В Одесі хмарна погода протягом всього дня, після обіду дрібний дощ.

Температура повітря в Києві +26 вдень та +17 вночі. У Львові +25 вдень та +13 вночі. У Харкові +19 вдень та +15 вночі. В Одесі +23 вдень та +17 вночі.