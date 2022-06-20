Як відпочиватимемо в липні 2022 року: чи будуть додаткові вихідні

Які свята та пам'ятні дати будуть у липні 2022 року, читайте у матеріалі ТСН.ua.
У другому літньому місяці на нас чекає багато професійних свят, також будуть важливі міжнародні події. Однак українцям вони не принесуть додаткових вихідних.
Варто зазначити, що до 25 серпня президент України продовжив воєнний стан по всій Україні. З 31 календарного дня у липні 2022 року вихідними будуть лише 5 днів.
Які будуть професійні свята в липні 2022 року
- 1 липня - день архітектури України, та день державного реєстратора;
- 2 липня – день податківця України;
- 3 липня - день Військово-Морських Сил України;
- 4 липня - день судового експерта;
- 6 липня – день військ ППО Збройних Сил України;
- 7 липня - день працівника природно-заповідної справи;
- 10 липня – день рибалки;
- 11 липня – Всесвітній день народонаселення;
- 12 липня – Всесвітній день бортпровідника;
- 16 липня – день бухгалтера;
- 17 липня – день працівників металургійної та гірничодобувної промисловості;
- 28 липня - день української державності, Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами, день PR-фахівця;
- 29 липня - день системного адміністратора;
- 31 липня - день працівників торгівлі, День Флоту України.
Великі православні свята в липні 2022
Кілька важливих церковних свят також припадають на другий місяць літа. Серед них: Різдво Іоанна Предтечі (7 липня), день пам'яті святих апостолів Петра і Павла (12 липня), день пам'яті княгині Ольги (24 липня) та день пам'яті князя Володимира Великого (28 липня).
Народні та міжнародні свята у липні 2022 року
Кілька цікавих подій також припадає на липень:
- 6 липня – Всесвітній день поцілунку;
- 7 липня – Івана Купала;
- 11 липня – Всесвітній день шоколаду;
- 12 липня – день фотографа;
- 17 липня – день народження Діснейленду;
- 18 липня – день прогулянок під дощем;
- 20 липня – Міжнародний день торта;
- 23 липня – Всесвітній день китів і дельфінів;
- 27 липня – день народження гамбургера;
- 28 липня – день загадування бажань;
- 30 липня – Міжнародний День дружби;
- 31 липня - день згадування улюблених книжок.