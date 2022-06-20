Як відпочиватимемо в липні 2022 року / Фото: pixabay.com

Як відпочиватимемо в липні 2022 року: чи будуть додаткові вихідні

Як відпочиватимемо в липні 2022 року: чи будуть додаткові вихідні

Які свята та пам'ятні дати будуть у липні 2022 року, читайте у матеріалі ТСН.ua.

У другому літньому місяці на нас чекає багато професійних свят, також будуть важливі міжнародні події. Однак українцям вони не принесуть додаткових вихідних.

Варто зазначити, що до 25 серпня президент України продовжив воєнний стан по всій Україні. З 31 календарного дня у липні 2022 року вихідними будуть лише 5 днів.

Які будуть професійні свята в липні 2022 року

1 липня - день архітектури України, та день державного реєстратора;

- день архітектури України, та день державного реєстратора; 2 липня – день податківця України;

– день податківця України; 3 липня - день Військово-Морських Сил України;

- день Військово-Морських Сил України; 4 липня - день судового експерта;

- день судового експерта; 6 липня – день військ ППО Збройних Сил України;

– день військ ППО Збройних Сил України; 7 липня - день працівника природно-заповідної справи;

- день працівника природно-заповідної справи; 10 липня – день рибалки;

– день рибалки; 11 липня – Всесвітній день народонаселення;

– Всесвітній день народонаселення; 12 липня – Всесвітній день бортпровідника;

– Всесвітній день бортпровідника; 16 липня – день бухгалтера;

– день бухгалтера; 17 липня – день працівників металургійної та гірничодобувної промисловості;

– день працівників металургійної та гірничодобувної промисловості; 28 липня - день української державності, Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами, день PR-фахівця;

- день української державності, Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами, день PR-фахівця; 29 липня - день системного адміністратора;

- день системного адміністратора; 31 липня - день працівників торгівлі, День Флоту України.

Великі православні свята в липні 2022

Кілька важливих церковних свят також припадають на другий місяць літа. Серед них: Різдво Іоанна Предтечі (7 липня), день пам'яті святих апостолів Петра і Павла (12 липня), день пам'яті княгині Ольги (24 липня) та день пам'яті князя Володимира Великого (28 липня).

Народні та міжнародні свята у липні 2022 року

Кілька цікавих подій також припадає на липень: